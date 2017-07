Politik Windischeschenbach

12.07.2017

Der Asphalt strahlte noch Wärme ab, als sich der Bauausschuss am Dienstag in der Ortschaft Berg umsah. Die Baufirma hatte die Arbeiten dort gerade erst abgeschlossen. Die einen Kilometer lange Gemeindeverbindungsstraße, die von der Staatsstraße nach Erbendorf Richtung Berg abzweigt, ist nun komplett saniert.

Besonders erfreulich: Die Regierung hat für diese Baumaßnahme eine knapp 90-prozentige Förderung zugesagt. Doch nicht nur die Straße ist neu, sondern auch die Telefonleitung. Die Einwohner von Berg haben nun Glasfaserkabel. "Die alten Masten werden abgebaut", versprach Bürgermeister Karlheinz Budnik. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen sind, zieht die Baufirma nur ein paar Kilometer weiter, um sich die marode Straße nach Dietersdorf vorzunehmen.Einige Bäume an verschiedenen Standorten in der Hauptstraße bereiten der Stadt Sorgen. Eine Nachfrage bei der Gartenfachberaterin des Landkreises, Claudia Saller, bringt Gewissheit: "Da ist nichts mehr zu machen", lautete die Diagnose. Die betroffenen Akazien und Ahornbäume müssten gefällt werden.Die alten Werbetafeln in der Neuhauser Straße beim ehemaligen Comet-Parkplatz kommen weg. Dafür soll eine Neue aufgestellt werden. Der Bauausschuss hat damit kein Problem. Weiter stimmte das Gremium den Anträgen von Irmgard und Norbert Hecht (Neubau einer Doppelgarage), Kerstin Wolfrath und Matthias Höning (Neubau eines Einfamilienhauses) und Stephanie Baier (Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport) zu.