Politik Windischeschenbach

14.06.2017

12

0 14.06.201712

Behördesprache kann den Otto-Normalverbraucher manchmal ganz schön verwirren. Wenn auf einer Tagesordnung für den Bauausschuss von einer Tektur für den Anbau einer Aufzugsanlage und der Ertüchtigung des Rathauses sowie einer Nutzungsänderung für das Rückgebäude mit Anbau einer Außentreppe die Rede ist, heißt das nicht, dass die Stadt schon wieder einen Aufzug anbaut.

Bürgermeister Karlheinz Budnik brachte am Mittwoch Licht in die Angelegenheit. Der erste Teil der Tektur sei natürlich schon längst erledigt. In den Fokus rücke nun das Rückgebäude des Rathauses, wo nun die letzten Brandschutzmaßnahmen getätigt werden müssen. Dazu gehört eine Fluchttreppe an der Außenseite des Giebels Richtung Raiffeisenbank. Um diese zu erreichen, muss im Raum des Trachtenvereins eine Türe eingebaut werden. Die andere Variante, die eine Treppe im ehemaligen Schlauchturm vorsah, war zu teuer. Eine Schlauchrutsche, die am kostengünstigsten gewesen wäre, hatte das Landratsamt abgelehnt.Ebenfalls dem Brandschutz dient eine Maßnahme, die Reinhard Fütterer aus Neuhaus beantragt hatte. Bei seiner Notausgangstreppe handelte es sich ebenfalls um eine Tektur.Warum muss ein Carport im Bauausschuss genehmigt werden? Eine Frage, die in letzter Zeit häufiger auftaucht. Ganz einfach, weil im Bebauungsplan kein Carport vorgesehen ist. Das Gremium hatte dennoch keine Einwände gegen Günter Zimmermanns Antrag und befürwortete eine Befreiung vom Bebauungsplan. Ähnlich verhielt es sich mit dem Anbau eines Geräteraums, auf dem eine Dachterrasse errichtet werden soll. Der Ausschuss gab für Iris und Gerhard Mahlers Antrag grünes Licht.Heinz Uhl (CSU) berichtete von einem Haushalt in Berg, der nicht ans neue Breitbandnetz angeschlossen werden möchte. Könne dort weiter mit Kupferkabel telefoniert werden? Auch wenn die alten Masten nun wegkämen? Budnik informierte, dass mit dem Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße alle Kabel in der Erde verlegt worden seien, nicht nur Glasfaser, sondern auch Kupfer.Rosi Witt (CSU) wollte wissen, ob die Gehsteig-Sanierung am Neuhauser Berg in diesem Jahr noch anstehe. Laut Bürgermeister sei diese Maßnahme eigentlich eingeplant gewesen, doch da in den nächsten Wochen die Neustädter Straße wegen der Schloßhof-Sanierung gesperrt werden müsse, sei man davon abgekommen. "Wir können keine weitere Straße sperren, ohne Windischeschenbach ins Verkehrschaos zu stürzen."Der Rathauschef gab weiter bekannt, dass in der Wurzer Straße ein alter, dürrer Baum abgesägt wird. "Das ist mit dem Naturschutz so abgesprochen", informierte er. Im Herbst soll dafür Ersatz gepflanzt werden.