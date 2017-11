Politik Windischeschenbach

28.11.2017

27

0 28.11.201727

Rekordinvestitionen für die Zukunftsfähigkeit der Stadt und der Beschluss zum Wiedereinstieg in die Städtebauförderung mit dem Erwerb des Areals "Oberpfälzer Hof" sind für Bürgermeister Karlheinz Budnik die Eckpfeiler des Jahres 2017. Dass die Verschuldung nicht ansteigt, hat einen Grund.

Wortmeldungen Nur wenige nutzten die Bürgerversammlung, um sich zu Wort zu melden. Einer davon war Markus Herrmann , der Bürgermeister Karlheinz Budnik 30 Minuten lang Fragen stellte, die er auf einem Zettel notiert hatte. Herrmann wollte etwa wissen, ob sich durch den Anbau des Kindergarten die Verschuldung erhöhen wird. "Zu den Kosten insgesamt kann man noch nichts sagen, weil die Planung noch nicht so weit ist."



Weiter stellte Herrmann fest, dass die Investitionen der nächsten Jahre die Verschuldung nach oben treiben. "Kennen Sie die Investitionssummen? Ich noch nicht", antwortete Budnik und verwies darauf, dass es sich bei allen Vorhaben um Pflichtaufgaben handle. Herrmann sprach auch den "Oberpfälzer Hof" an. Habe die Stadt daran gedacht, das Hotel zu erhalten? Er könne sich diesen als Kongresszentrum vorstellen.



"Natürlich würde ich gerne das Hotel erhalten, aber wer soll es machen?" Budnik gab die Frage zurück: "Betreiben Sie es doch oder bringen Sie mir einen, der das macht. Den nehme ich mit Handkuss", fügte der Bürgermeister an. Ein Kongresszentrum sei eine Utopie. Erbendorf sei ein mahnendes Beispiel, wo man nun mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 6000 Euro im Regen stehe.



Horst Schellkopf zollte der Stadt Respekt für den Mut, den "Oberpfälzer Hof" in Angriff zu nehmen. "Wir freuen uns, dass so ein Sahnestück vor dem Verfall bewahrt wird." Wohnungen seien für ihn aber die zweitbeste Lösung. Man sollte doch noch einmal das Thema "Stadthalle" diskutieren.



Herrmann Ellert sprach den Johannissteig.an. Horst Welsch und Manfred Riebl von der Interessengemeinschaft betonten, dass die Bahn Zusagen gemacht habe. Budnik entgegnete: "Mündliche Mitteilungen, die die Bahn euch gegenüber gemacht haben soll, liegen bei der Stadt nicht in schriftlicher Form vor." Es spreche nichts dagegen, dass die Interessengemeinschaft den Steig saniert und unterhält.



Abschließend bat ein Bürger, den Containerplatz in der Gleißentaler Straße mit Schotter wieder herzurichten. Ein weiterer Besucher wollte, dass die Stadt bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke beim Planfeststellungsverfahren den Lärmschutz einbringt. (fz)

Diesen nannte der Bürgermeister dann auch gleich in der Bürgerversammlung vor über 100 Zuhörern in der Aula der Grund- und Mittelschule. "Wir haben 2017 eine Million Euro Stabilisierungshilfe vom Freistaat bekommen, und für 2018 haben wir auch schon die Zusage von Finanzminister Markus Söder über 750 000 Euro erhalten." Positiver Nebeneffekt ist, dass die Gewährung einer Stabilisierungshilfe hohe Fördersätze bis zu 90 Prozent mit sich bringt. "Dies tut uns gut", sagte Budnik. Erfreulich entwickle sich die Gewerbesteuer. "Heuer kann die Stadt mit 1,2 Millionen Euro rechnen." Erstmals gestiegen seit der Wiedervereinigung ist auch die Einwohnerzahl auf über 5000. Ausführlich ging der Bürgermeister auf die Maßnahmen der Abwasserbeseitigung ein, die er schon in einer eigenen Infoversammlung erläutert hatte (wir berichteten). Den Vorwurf, die Stadt rolle hierbei auf ein finanzielles Debakel zu, bezeichnete Budnik als blanken Unsinn. Bereits heute bestehe für 60 Prozent des Gesamtpaketes Kostensicherheit. Dank eines straffen Plans könne die Sperrung der Neustädter Straße nächste Woche aufgehoben werden. Bei der Sanierung von Straßen und öffentlichen Plätzen führte Budnik den Ausbau Schlosshof sowie die Wege nach Berg und Dietersdorf an.Vergeben ist auch der Auftrag für die neue Verschleißschicht der Zufahrtsstraße zum Haus Johannisthal mit 64 000 Euro. Saniert durch eigenes Personal wurden die Wege und Steige "Eigenheimstufen", der Steig Riegelsteinstraße und der Steig am Pointweg. Mit dem Baugebiet "Hofzelch" hat man 16 neue Bauparzellen und das Gewerbegebiet Neuhaus entwickelt sich zur Erfolgsgeschichte. Budnik zählte einige neue Betriebsansiedlungen auf. Beim Breitbandausbau sieht es so aus, dass die Ortsteile mit Glasfaser nun versorgt sind. Kosten 929 000 Euro bei einer Förderung von 790 000 Euro.Der Ankauf des "Oberpfälzer Hofes" ist eine zukunftsweisende Entscheidung des Stadtrates. Bei der Schaffung von barrierefreien Wohnungen verwies Budnik auf 30 Prozent Förderung für Ankauf, Abriss und Bau im Rahmen des Kommunalen Wohnraum-Förderprogramms. Diese Förderung erhält kein Privatinvestor. Über den Bereich Wasserversorgung kam Budnik zur Sanierung der Mehrzweckhalle. Zur energetischen Sanierung für 1,6 Millionen Euro erhält man 1,47 Millionen Euro Förderung. Gelungen ist es, für die weiteren Maßnahmen in die Förderung zu kommen. Bei der Kostenschätzung mit 1,7 Millionen Euro geht man von 70 Prozent Zuschuss aus. Das Gesamtprojekt wird umgehend ausgeschrieben.Nach sorgfältiger Abwägung hat sich der Stadtrat am 8. November für eine Erweiterung der "Kinderoase St. Emmeram" ausgesprochen. Im Gespräch mit den Eltern wurde festgestellt, dass primärer Bedarf in Windischeschenbach ist.Der Landkreis plant 2019 den Ausbau der Wurzer Straße sowie die Oberflächenerneuerung der Schönfichter Straße in Neuhaus. Die Stadt muss im Vorfeld ihre Versorgungsleitungen in diesen Straßen überprüfen und wenn nötig, erneuern, stellte Budnik fest. Klar ist schon, dass im Einmündungsbereich Wurzer Straße der Kanalquerschnitt erweiterte werden muss und in der Schönfichter Straße der Kanal bis zum Standort des neuen Feuerwehrhauses verlängert wird. Der Ausbau der Straße im Schloßhof beginnt im Frühjahr und weiter steht der Ausbau der Rübezahlstraße auf dem Plan.Auf das Jahr 2019 festgelegt wurde der Ausbau der Flieder- und der Neubau der Rosenstraße in Neuhaus. Gute Chancen sieht man für die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von der Kreisstraße NEW 18 über die Schweinmühle und Pleisdorf bis nach Bernstein. Der Förderantrag ist hierfür gestellt.