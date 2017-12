Politik Windischeschenbach

01.12.2017

65

0 01.12.201765

Der "Oberpfälzer Hof" bewegt auch die Neuhauser. Bei der Bürgerversammlung bedauern viele zwar die Schließung, aber schmunzeln über die Forderung aus der Windischeschenbacher Versammlung, dort ein Kongresszentrum einzurichten.

Das bewegt die Bürger in Neuhaus Die Stadt scheint ihre Hausaufgaben zu machen, denn auch in Neuhaus tauchten bei der Bürgerversammlung eigentlich nur wenige bewegende Themen, unter anderem der "Oberpfälzer Hof" in Windischeschenbach und Hundekot in Neuhaus auf. Norbert Neugirg brachte die Problematik "Oberpfälzer Hof" auf den Punkt: Ein gut gehendes Hotel mit 50 Betten fällt weg. Unsere Touristiker suchen Wege, Gäste für Windischeschenbach und die Region zu gewinnen. Aber wo die Hotelerie und Gastronomie nicht mehr gegeben ist, gibt es auch keine Gäste." Neugirg war aber klar, dass hier der Stadt die Hände gebunden sind und sie den Betrieb nicht weiterführen kann. Bürgermeister Karlheinz Budnik brachte wieder das Beispiel Erbendorf an und verwies auf das geforderte Kongresszentrums (wir berichteten). "Wenn eine Pro-Kopf-Verschuldung von 6000 Euro der Preis ist, dann bin ich nicht dazu bereit", sagte Budnik



Eine weitere Frage dazu zielte auf das Wohnkonzept ab. "Die Planungen laufen ja erst an. Es gibt noch keine verlässlichen Zahlen", erklärte der Bürgermeister. Wenn dem aber dann so sei , werde das Konzept den Bürgern vorgestellt. Eine Anfrage bezog sich auf die Kosten für das neue Feuerwehrhaus und die zu erwartende Förderung. Zugleich wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht wirtschaftlicher sei, die Feuerwehren auf den Standort Windischeschenbach zusammenzuziehen. Zum Feuerwehrhaus gebe es noch keine Kosten, da die Planung erst mit der Wehr abgesprochen werde, antwortete Budnik. Die Zusammenlegung bezeichnete er als mutigen Antrag. "Ich als Bürgermeister greife gerne auf eine Struktur von fünf Feuerwehren zurück und habe kein Bestreben, auch nur eine davon aufzulösen." Ein Bürger bezeichnete den Wanderweg am Neuhauses Berg, der zugleich der Goldsteig ist, als kaum mehr passierbar. Ein anderer hatte das Problem ausgemacht, dass ein Hydrant in der Ortsmitte total zugeparkt wird, ein weiterer Bürger monierte den Zustand des Scheibenweges. Dann war da noch der Hundekot. "Am Baum vor meinem Haus entledigen sich die Hunde unter Aufsicht, die Haufen werden immer mehr. Was kann ich machen?", fragte eine Frau. "Sie kennen doch die Leute, sagen Sie es uns", antwortete der Bürgermeister.



Eine Hundehalterin wollte noch mehr Boxen aufgestellt haben, damit man die Kotbeutel nicht herumtragen müsse. "Wer trägt die schon herum", regte sich ein Landwirt auf. "Die liegen bei mir in der Wiese und die Kühe bekommen sie zum Fressen vorgeworfen." (fz)

Neuhaus. Im "Lingl"-Saal drängten sich die Bürger. Bürgermeister Karlheinz Budnik berichtete über die kommunalen Aufgaben und Leistungen der Stadt sowie die Vorschau für das Jahr 2018 (wir berichteten). Speziell auf Neuhaus bezogen stellte der Stadtchef fest, dass das Gewerbegebiet auch heuer Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Die Firma Ernstberger Fenster und Türen habe mit dem Bau einer neuen Betriebsstätte begonnen. "Auch Aumer und Microsyst mit 60 Mitarbeitern kamen zu uns", freute sich der Rathauschef. Derzeit würden Gespräche mit einem weiteren hochinteressanten Betrieb geführt. Bezüglich Breitbandausbau hat die Telekom Wort gehalten und Neuhaus eigenwirtschaftlich ausgebaut. Gelungen ist der Erwerb eines Grundstücks für einen Ersatzbau des Feuerwehrgerätehauses in Neuhaus."Mag der Platz für manche nicht so ideal sein, es ist der einzige, den wir kriegen konnten. Darum danke ich dem Grundstückseigner für seine Bereitschaft", stellte Budnik heraus. Im Ausblick ging der Bürgermeister auf den Ausbau der Wurzer Straße sowie die Oberflächenerneuerung der Schönfichter Straße 2019 ein. Im Vorfeld ist die Stadt gehalten, ihre Versorgungsleitungen in den Straßen zu überprüfen. Die Untersuchungen haben ergeben, dass verschiedene Sanierungsschritte anstehen. Zugleich gilt es, den Kanal bis zum neuen Standort Feuerwehrhaus zu verlängern. Der Ausbau der Flieder- und der Neubau der Rosenstraße läuft 2019. Dazu muss heuer noch die Planung beauftragt werden.Formen nimmt das Marktpodest an. Durch den Verkauf des "Binner"-Anwesens konnte zusätzliche Fläche gewonnen werden. Zur Neugestaltung dieses Bereichs werde nun auch das in die Jahre gekommene Wohnhaus zum Teil abgebrochen und saniert. Die teilweise Umgestaltung ist vom Stadtrat bereits beschlossen und von der Trägerversammlung mehrheitlich abgesegnet.