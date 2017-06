Politik Windischeschenbach

13.06.2017

Anni Dutz gehörte zu den aus dem Sudetenland Vertriebenen und landete mit vielen anderen 1946 in Windischeschenbach. Es dauerte nicht lange und sie nahm ihr soziales und politisches Engagement für die Allgemeinheit auf. So trat sie am 1. Januar 1950 dem SPD-Ortsverein bei.In den Stadtrat kam sie als Nachrückerin von Heinrich Haderer und gehörte ihm von 1961 bis 1966 als erste Frau an. Auch die verschiedenen Parteigliederungen schätzten ihren Einsatz. So gestaltete sie maßgeblich die Jugendgruppe "Die Falken" mit und gehörte auch der Seliger-Gemeinde, dem Zusammenschluss der sudetendeutschen Sozialdemokraten, an. Als Beschäftigte in der Porzellanfabrik Schaller & Co. gehörte sie seit 1951 selbstverständlich der damaligen Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Keramik an, wo sie auch im Betriebsrat und sogar als Betriebsratsvorsitzende die Interessen von über 1000 Beschäftigten vertrat.Ihr besonderer Einsatz wurde mit der Verleihung der Hans-Böckler-Medaille, der höchsten gewerkschaftlichen Auszeichnung, anerkannt sowie der Bundesverdienstmedaille, die ihr 1994 Bundespräsident Richard von Weizsäcker verlieh. Da blieb es auch nicht aus, dass sie in diverse Tarifkommissionen, Gewerkschaftsgremien und für die Arbeitnehmer im DGB zum Landessozialgericht nach München berufen wurde.Dutz gehörte zu den Gründungsmitgliedern des AWO-Ortsjugendwerks 1978, das mit vorbildlicher Jugendarbeit landesweite Anerkennung fand. Damit verbunden war auch die Mitgliedschaft bei der Arbeiterwohlfahrt.