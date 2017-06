Politik Windischeschenbach

23.06.2017

100

0 23.06.2017100

Der Kreisverband der Frauen-Union setzt weiter auf Parksteins Bürgermeisterin Tanja Schiffmann. In der Delegiertenversammlung erhält die amtierende Kreischefin 91 von 96 gültigen Stimmen - eine Zustimmung von 94,8 Prozent.

Kreisvorsitzende Schiffmann kündigte am Donnerstagabend im Gasthof "Zum Schwan" im vorausgegangenen Rechenschaftsbericht die Absicht an, den Kreisverband mit ihrer Arbeit "etwas wiederbeleben" zu wollen. Sie appellierte an die Mitglieder, für die Kandidaten der Bundestagswahl in persönlichen Gesprächen "das gute Wort" einzulegen.99 Delegierte waren zur Kreisdelegiertenversammlung gekommen. Die "Herren-Präsenz" mit MdL Tobias Reiß, CSU-Kreisvorsitzenden Stephan Oetzinger, Bürgermeister Karlheinz Budnik und dessen Vertreter Erich Sperber wertete Schiffmann als "Wertschätzung" gegenüber den CSU-Frauen. Sie verwies auf den Mitgliederzuwachs: Nach 16 Neuaufnahmen im laufenden Jahr, 3 davon ganz aktuell in der Versammlung, zählt der Kreisverband 885 Mitglieder. Notwendig sei aber auch der Beitritt zur CSU selbst, um damit den Frauenanteil zu erhöhen. 551 Frauen gehören dem CSU-Kreisverband an, ein Anteil von 18,6 Prozent.Ausdrücklich lobte Schiffmann Direktkandidat Albert Rupprecht als "hervorragenden Abgeordneten". Es sei aber wichtig, alle Kandidaten - auch Astrid Freudenstein - zu unterstützen. Starker Beifall der Mitglieder kam auf, als die Kreisvorsitzende den Manteler Bürgermeister Stephan Oetzinger als "richtigen" Landtagskandidaten bezeichnete. Ehrenkreisvorsitzende Sieglinde Schärtl empfahl die erneute Wahl der bisherigen Kreisvorsitzenden. Und so kam es auch. Als gleichberechtigte Stellvertreterinnen wurden Anita Stauber aus Grafenwöhr (98 Stimmen), Andrea Lang aus Pleystein (97), Marianne Lebegern aus Neustadt/WN (91) und Annett Kamm aus Altenstadt/WN (82) gewählt. Schriftführerinnen bleiben Renate Zehent aus Pleystein und Maria Färber aus Neustadt/WN. Roswitha Hirmer aus Weiherhammer wurde als Schatzmeisterin bestätigt. Die Kasse prüfen Michaela Wolfinger aus Vohenstrauß und Manuela Brey aus Pleystein. Beisitzerinnen sind Rita Rosner (79), Andrea Gollwitzer (75), Claudia Windschiegl (65), Erna Schellkopf, Simone Orlowski, Silvia Ippisch (alle 62), Nicole Presche (60), Angelika Kreuzer (52), Dr. Rosa Dumler-Gradl (51) und Tanja Renner (48).CSU-Kreisvorsitzender Oetzinger forderte für die wahlintensiven Jahre bis 2021 zur Geschlossenheit auf. Die knappe Zeit bis zur Bundestagswahl müssten intensiv genutzt werden, um Rupprecht wieder "mit einem starken Signal" nach Berlin zu schicken. Stellvertretende FU-Bezirkschefin Andrea Lang lobte die Leistung Schiffmanns und lüftete ein "Geheimnis": Oetzinger hat seit wenigen Tagen den Doktortitel. MdL Tobias Reiß dankte Petra Dettenhöfer für die "Früchte ihrer erfolgreichen Arbeit", die sie nicht mehr so ernten könne, wie sie es verdient hätte. Bürgermeister Karlheinz Budnik nannte die FU "die charmante Seite der CSU".