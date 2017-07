Politik Windischeschenbach

21.07.2017

21.07.2017

Neuhaus. Das Loch im Asphalt gibt einen Blick auf Kabelsalat frei. Anwohner und Zoiglbesucher begutachten neugierig die Baugrube, die sich vom Marktplatz in die Burgstraße erstreckt. Breitband- und Stromleitungen liegen neben den alten, analogen Telefonkabeln, die längst noch nicht ausgedient haben. "Die werden noch gebraucht, denn es gibt Leute, die ihren alten Telefonanschluss behalten wollen", erklärt Bürgermeister Karlheinz Budnik. Die Arbeiten dienen nicht nur der Kommunikation, sondern sind Vorbereitungen für den Abschluss der Dorferneuerung in diesem Bereich. Mitarbeiter des Ingenieurbüros Zwick haben bereits mit dem Vermessen begonnen. An dieser Stelle entsteht das sogenannte Marktpodest, das ein schöner Ort zum Verweilen werden soll. Eine Sitzgruppe, Bäume und eine Infotafel werden den Platz auflockern. Budnik hofft, dass die Arbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sein werden. Bild: mic