Politik Windischeschenbach

13.07.2017

13.07.2017

Neue LED-Leuchten helfen beim Sparen. Was in der Hauptstraße bereits seit zwei Jahren funktioniert, soll nun auch in Neuhaus rund um die Agatha-Kirche und am Schnurrenacker sowie in Gleißenthal fortgesetzt werden.

Alle Fraktionen im Stadtrat begrüßten das Vorhaben, weitere alte Straßenlaternen durch 58 neue, sparsame Leuchten zu ersetzen. Die Stadt muss zwar zunächst 22 152 Euro investieren, kann aber dadurch mit erheblichen Einsparungen rechnen. Laut Bayernwerk sind das jährlich 2856 Euro. Damit hat sich die Anschaffung in knapp 8 Jahren amortisiert.Ähnlich verhält es sich mit der alten Rathaus-Heizung aus dem Jahr 1994. Auch hier bietet eine moderne, zeitgemäße Heizungsanlage jede Menge Sparpotential. Es soll nicht nur der Kessel ausgetauscht werden, sondern alle Pumpen und die gusseisernen Heizkörper. Acht Firmen hat die Verwaltung angeschrieben, aber nur eine hat ein Angebot abgegeben. Der Auftrag geht mit 60 543 Euro an die Firma Bad und Heizung Sperber aus Windischeschenbach.Die Handwerker, die in den vergangenen Monaten im Rathaus ein- und ausgingen, erledigten letzte Arbeiten, um das Brandschutzkonzept zu erfüllen. Nun fehlt nur noch die Außentreppe im Rückgebäude des Rathauses, die als zweiter Fluchtweg aus dem Unterrichtsraum des Trachtenvereins dient. Das Gremium ermächtigte Bürgermeister Karlheinz Budnik, den Auftrag während der Sommerferien vergeben zu können.Beim Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße nach Berg sind 9000 Tonnen Erdreich angefallen, die entsorgt werden müssen. Da der Verwaltung noch keine Angebote vorliegen, wird auch hier der Bürgermeister ermächtigt, den Auftrag zu vergeben.Die Sicherheit der Rettungskräfte liegt dem Stadtrat sehr am Herzen. Deshalb waren sich auch alle einig, dass ein aufklappbares LED-Verkehrszeichen für die Feuerwehr Neuhaus kein Luxus ist. Die Wehr muss immer wieder zu technischen Hilfeleistungen auf der A 93 ausrücken. Das LED-Licht lässt sich auf dem Dach eines Fahrzeuges anbringen und kann Autofahrer noch deutlicher wie bisher vor der Gefahrenstelle warnen. Einstimmig befürworteten die Räte, das Verkehrszeichen bei der Firma Horizont für 10 677 Euro zu kaufen.Abschließend gab Budnik die Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung bekannt: Der Ausbau des Schlosshofs mit Regenüberlauf, Kanal- und Wasserleitungen geht an die Firma Bauer aus Erbendorf. Das Ingenieurbüro Zwick wird den Ausbau der Rübezahlstraße sowie die Erneuerung der Straße von Pleisdorf nach Bernstein planen.