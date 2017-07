Politik Windischeschenbach

20.07.2017

8

0 20.07.2017

Seit gerademal zwei Wochen führt die Umleitung durch die Hauptstraße, doch viele sind jetzt schon genervt. Stau und Lärm gehören zur Tagesordnung. "Besonders schlimm ist es zwischen 16 und 17 Uhr", stöhnt eine Anwohnerin.

Problem bekannt

Nicht überall parken

Wir müssen mit unserem großen Löschfahrzeug durch die Hauptstraße. Deshalb sollte beim Parken jeder an uns denken, damit wir sicher und schnell Hilfe leisten können, wenn es darauf ankommt. Kommandant André Stessmann

Seit 4. Juli schiebt sich tagtäglich eine Blechlawine durch Windischeschenbach. Grund für das erhöhte Verkehrsaufkommen in der Hauptstraße ist die Großbaustelle in der Neustädter Straße, die die Ortsdurchfahrt bis November blockiert. Der Verkehr wird außen herumgeleitet. Der Schwerlastverkehr muss großräumig über Püllersreuth und Gleißenthal ausweichen, Autos, Linienbusse und Lieferfahrzeuge dürfen durch die Hauptstraße fahren.Diese ist seit vielen Jahren verkehrsberuhigt. Granitpoller und Bäume sollen die Geschwindigkeit der Autos etwas bremsen. Zudem ziert Kopfsteinpflaster die gesamte Länge vom Stadtplatz bis vor zur Sparkasse. Mit Vollgas durchzubrettern, macht keinen Sinn. "Aber Schrittgeschwindigkeit fährt kaum einer", ärgert sich Josef Popp. Er wohnt zwar ein paar Straßen weiter, genießt aber seinen Feierabend oft in der Eisdiele. "Seit die Umleitung besteht, hat der Verkehr hier um 50 Prozent zugenommen", schätzt er. Besonders problematisch sei es, wenn Busse oder Lastwagen durchfahren.Auch Klaus Lang, der Kontaktbeamte der Stadt, kennt das Problem. "Das macht uns zu schaffen", seufzt er. Er appelliert an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer. "Wenn alle nur die tatsächlich ausgewiesenen Parkplätze benutzen würden, wäre es ein bisschen einfacher", ist er sich sicher. Lang verweist auf den Paragrafen 1 der Straßenverkehrsordnung, der zur ständigen Vorsicht und gegenseitigen Rücksicht mahnt. Für Unmut sorgen vor allem jene Autofahrer, die ihre Fahrzeuge dort abstellen, wo es für sie am bequemsten ist. Zum Beispiel direkt vor den Geldautomaten der drei Banken oder vor den Läden. Viele parken links in Fahrtrichtung und stören sich nicht daran, dass ihr Heck auf die Fahrbahn ragt. Daran vorbei fahren wird schwierig, vor allem bei Gegenverkehr. Bürgermeister Karlheinz Budnik schüttelt den Kopf über so viel Unvernunft. "Dabei ist das Parken an so vielen Stellen in der Hauptstraße erlaubt."Auch die Stellplätze unterhalb des Kommunbrauhauses oder der Parkplatz in der Neuhauser Straße könnten genutzt werden. "Viele Leute vergessen auch, dass das Halten und Parken an manchen Stellen eben nicht zulässig ist, auch wenn kein Halteverbotsschild darauf hinweist." Budnik macht außerdem darauf aufmerksam, dass einige Anwohner direkt ihre Haustüre an der Hauptstraße haben.Einer von ihnen ist Veit Koch. "Natürlich nervt das", sagt er. "Fast so schlimm wie auf der Autobahn", kommentiert er den Verkehr. Cornelia Hecht wohnt ebenfalls in der Hauptstraße. Erst vor wenigen Tagen wollte sie ihre Eltern in der Angerpointstraße mit dem Auto abholen. "Ich habe 20 Minuten gebraucht, um durch die Hauptstraße zu kommen."Im Stau zu stehen, macht niemandem Spaß, doch wenn Rettungskräfte in der Kolonne feststecken, können wertvolle Minuten verloren gehen. André Stessmann, Kommandant der Windischeschenbacher Feuerwehr, hofft auf das Einsehen der Bürger. "Wir müssen mit unserem großen Löschfahrzeug durch die Hauptstraße. Deshalb sollte beim Parken jeder an uns denken, damit wir sicher und schnell Hilfe leisten können, wenn es darauf ankommt."Doch bevor die Retter ausrücken können, müssen sie selbst zum Feuerwehrhaus fahren. Stessmann bittet deshalb, Autos mit einem Dachaufsetzer "Feuerwehr im Einsatz" ebenfalls schnell durchzulassen.Trotz all diesem Ärger kann Cornelia Hecht der umstrittenen Umleitung etwas Positives abgewinnen. "Am vergangenen Samstag führte die Oldtimer-Ausfahrt durch die Hauptstraße", schmunzelt sie. "Da gab's viel zu sehen."