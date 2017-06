Politik Windischeschenbach

18.06.2017

18.06.2017

Die CSU-Fraktion bewunderte nicht nur die schöne Aussicht, sondern informierte sich über den Fortschritt der Arbeiten im Baugebiet "Hofzelch". Die Erschließung hat nach Ostern begonnen. Mittlerweile sind alle Versorgungsleitungen in der Erde verlegt, und der Straßenbau kann starten. Insgesamt entstehen 13 Parzellen, 8 davon sind bereits reserviert. In den nächsten Tagen stehen die ersten Notartermine an. "Damit schließt sich bald eine der größten Baulücken in Windischeschenbach", sagte Bürgermeister Karlheinz Budnik. Er dankte der Familie Sperber, die den Verkauf des großen Grundstücks möglich gemacht hat. Bild: mic