Politik Windischeschenbach

30.07.2017

26

0 30.07.201726

Es lag nicht nur am wohlschmeckenden Zoigl und an der handfesten Brotzeit, dass der zentrale CSU-Wahlkampfauftakt den 150 Besuchern "schmeckte". Mit Humor und Selbstironie "würzte" der Generalsekretär der Christsozialen, Andreas Scheuer, den Abend.

Beitrag zu 5000 Jobs

Zitate "Das Beherrschen der deutschen Sprache hat für das Gelingen von Integration erste Priorität."



"Wer neben oder gegen uns leben will, soll bitte wieder gehen."



"Wer in Lampedusa ankommt, meint Passau und Rosenheim."



CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer."

Manche haben bei Erdogan zu lange die Augen zugedrückt. Nur Angela Merkel kann die EU-Vollmitgliedschaft der Türkei verhindern. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer

Neuhaus. Neben den versammelten CSU-Honoratioren aus Weiden-Neustadt/WN-Tirschenreuth ermunterte Scheuer die vielen Verantwortungsträger aus den Ortsverbänden zu "Spaß am Wahlkampf" und "Lust auf Zukunft": Der Union dürften (im Wahlkampf) "nicht die Füße einschlafen", nur weil die Stimmung gerade gut sei. Dahinter steht die Sorge um die Mobilisierung der eigenen Klientel. Lachen und Beifall erntete Scheuer mit dem Eingeständnis, dass - "bei einem Teil der Union" - auch Entscheidungen "daneben gegangen" seien. Bei aller "klaren Kante" der CSU widmete sich Scheuer recht moderat und in mehrmals betonter "christlicher Verantwortung" der Flüchtlingspolitik: qualifizierte Zuwanderung; Ordnen, Steuern und Reduzierung der Migration; Grundprinzip des Fordern und Förderns. Beifall erhielt Scheuer für die Feststellung, dass das Problem der Zuwanderung nur in den Herkunftsstaaten, speziell auf dem afrikanischen Kontinent, gelöst werden müsse: mit einer europäischen Vision. Artig lobte der CSU-Generalsekretär die Bundeskanzlerin. Angela Merkel habe "alle Zukunftsthemen drauf" und Deutschland zur Führungsnation in Europa entwickelt.Nur am Rand streifte der CSU-Politiker, der bis 24. September 100 Auftritte bestreitet, die AfD. Scheuer attestierte ihr "Null-Distanz" zum rechtsextremistischen Bereich und eine Reduziertheit an Themen. Es reiche nicht, nur dagegen zu sein. Ausdrücklich betonte er die "Ordnungs-Garantie" durch die CSU.Andreas Scheuer war von einem Termin in Mitterteich in die Zoigl-Wirtschaft "Bahler" geeilt. Tracht und das CSU-Blau der Wahlkampfplakate dominierten optisch die Veranstaltung im rustikalen Ambiente. Die "Oberpfälzer Grenzgangmusik" spielte auf, und Gastgeber Albert Rupprecht zog selbstbewusst das Fazit, zu etwa 5000 Arbeitsplätzen in der Nordoberpfalz aufgrund seines Einsatzes "substanziell beigetragen" zu haben. Der Bundestagsabgeordnete erinnerte seine Parteifreunde an den Ausspruch von Gustl Lang, nur "gute Worte" über die eigenen Kandidaten zu verlieren. Ihre "Feuertaufe" meisterte an diesem Abend - an der Seite von Andrea Lang - Rupprechts neue Wahlkampfmanagerin Sophia Gollwitzer (24) aus Floß. (Seite 3)