Sport Windischeschenbach

19.06.2017

7

0 19.06.2017

125 Jahre ist der TV Frankeneck aus Rheinland-Pfalz nahe Speyer alt. Seit mehr als 20 Jahren ist der Verein mit der SpVgg Windischeschenbach verbunden. Zur Feier des Jubiläums waren auch die Alten Herren der SpVgg angereist. Obwohl sie mit Abstand die älteste Mannschaft (Durchschnitt 62) stellten, waren sie mit zwei Siegen und zwei Niederlagen mit dem erreichten dritten Platz sehr zufrieden. Spielführer Yildiz Kadir freute sich, vom Vorsitzenden Dieter Kropf den Pokal entgegennehmen zu dürfen. Danach feiertem die Oberpfälzer mit den anderen Teams auf dem Vereinsgelände und stießen auf die langjährige Freundschaft an. Besondere Freude löste die Zusage aus, auch in Windischeschenbach beim traditionellen Zoiglcup am 26. August dabei zu sein. Bild: exb