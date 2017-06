Sport Windischeschenbach

25.06.2017

Der Puls des bayerischen Radsports schlug Sonntag in Windischeschenbach. Bei der zweitgrößten Radsportveranstaltung in der Oberpfalz, der Panoramatour, gingen 1150 Pedaleure auf acht Strecken an den Start. Königsdisziplinen waren natürlich der "kleine Marathon mit 172 Kilometer mit 2850 Höhenmeter und dann die Herausforderung mit 225 km und 3890 Höhenmetern. Beide Strecken sind vom Anspruch her höher einzuschätzen als der Arber-Marathon. 176 gut Trainierte trauten sich auf die 172 Kilometer und eine Elite von 75 Fahrern nahm die 225 Kilometer in Angriff.

"Ihr habt ja das Abonnement für Berge", sagte der bekannte Triathlet Zibi Szlufcik auf Freudenberg, als er nach etwas mehr als sechs Stunden mit einem Schnitt von 35,5 km/h ins Ziel kam. Damit meinte er den Hessenreuther-, Friedenfelser- Fahrenberg und die Silberhütte. 60 km vor dem Ziel hatte er sich von Martin Pfaller aus Kipfenberg, Thomas Hecht aus Bärnau und David Minarik aus Cheb (Tschechien) abgesetzt. "Wer hat den Föhn angemacht", fragte Szlufcik sich immer wieder , denn der Wind blies brutal und für ihn gab es keinen Windschatten.