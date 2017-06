Sport Windischeschenbach

15.06.2017

Der Junge hat richtig Nerven, und normalerweise eine ganz ruhige Hand: Die braucht Schütze Simon Weiß auch, wenn er ab kommenden Woche bei den Weltmeisterschaften antritt. Der Veranstaltungsort ist auf jeden Fall ein gutes Omen für ihn.

Pfreimd/Thumsenreuth. Der DSB-Nationalkaderschütze Simon Weiß aus Windischeschenbach hat sich für die Junioren-Weltmeisterschaft mit der Luftpistole qualifiziert. Die WM findet alle drei Jahre statt und wird in diesem vom 22. bis 29. Juni in Suhl (Thüringen) ausgetragen. Dort war im Schießsportzentrum auch die WM_Qualifikation ausgeschossen worden, die drei besten Schützen haben dabei für die WM qualifiziert. Im ersten Durchgang hatte Weiß 567 Ringe und im zweiten Durchgang 564 Ringe erzielt. Dies reichte am Ende für den zweiten Rang (1131) hinter Robin Walter aus Reichenbach (Baden-Württemberg/1158). Auf den dritten Platz kam Alexander Todorov aus München.Mit der Freien Pistole scheiterte Weiß knapp an der Qualifikation. Ringgleich mit dem Dritten belegte er am Ende aufgrund des niedrigeren Einzelergebnisses den vierten Rang.Dies hat aber auch den Vorteil, dass sich der 20-jährige Oberpfälzer voll und ganz auf die Luftpistolen-Disziplin konzentrieren kann. Den letzten Erfolg mit der LP hatte er 2015 mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft.