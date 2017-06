Sport Windischeschenbach

Die größte Radsportveranstaltung in der nördlichen Oberpfalz ist am Sonntag, 25. Juni, die Panoramatour mit dem 19. Radmarathon in Windischeschenbach durch den nördlichen Oberpfälzer Wald, den Steinwald und ins Fichtelgebirge hinein. Fünf Straßen-, zwei Mountainbike- und eine Familienstrecke sind im Programm. Dabei sind der Marathon über 225 Kilometer und 3900 Höhenmeter sowie die kürzere Distanz über 172 Kilometer und 2900 Höhenmeter anspruchsvoller als etwa der Arbermarathon in Regensburg einen Monat später, der leichteres Terrain aufweist. Auch die anderen Strecken versprechen ein Radsporterlebnis. Voranmeldeschluss ist am Sonntag, 11. Juni. Bei Nachmeldungen fällt eine Zusatzgebühr von fünf Euro an. Anmeldung unter www.concordia-we.de. Bild: fz