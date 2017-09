Sport Windischeschenbach

26.09.2017

7

0 26.09.2017

Gleich zwei Turniere standen für die Jugendlichen des Schachclubs Windischeschenbach in Tirschenreuth auf dem Programm.

Dabei bildete am Vormittag die Oberpfälzer Blitzschacheinzelmeisterschaft in den Altersklassen U10 bis U20 den Auftakt zur neuen Saison. Die allgemeine Resonanz an dem Turnier war ziemlich enttäuschend. Immerhin gingen fünf Nachwuchsspieler der Nordoberpfälzer an den Start. Während Alina Müller als bestes Mädchen in der Altersklasse U12 geehrt wurde, gewann ihr Bruder Milo Müller die U10. Zudem kam hier Arkhip Smirnov auf den dritten Rang. Fünfte Plätze belegten Philipp Mark in der U16 und Erik Weiß in der U14.Am Nachmittag wurde der 1. OSJ-Cup 2017/18 ausgetragen. Bei diesem Schnellschachturnier zeigte der Windischeschenbacher Nachwuchs starke Leistungen. Letztlich standen bei neun teilnehmenden Jugendlichen drei Podestplätze zu Buche. So entschied Philip Denk die Altersklasse U18 für sich. Mit sieben Siegen in sieben Runden gewann Alina Müller die U12. Milo Müller verpasste nur knapp den Sieg in der U10 und wurde Zweiter.Fünfte Plätze belegten Erik Weiß in der U14 und Johanna Sperber in der U14, während Philipp Mark in der U16 auf Rang sechs kam. In der U12 wurde Benedikt Sperber Achter und in der U10 erreichten Arkhip Smirnov und Lorenz Baierl die Plätze neun und 13.Mit einem ungefährdeten 5,5:2,5-Erfolg gegen den Nachbarn SC Erbendorf feierte die zweite Mannschaft des SC Windischeschenbach einen gelungenen Einstieg in die neue Saison 2017/18 der Bezirksliga Nord feiern. Dabei punkteten: Stanislav Schubert, Simon Lamm, Stefan Simmerl (je 1), Michael Betz, Elsbeth Horther-Schneider, Rudolf Schickder, Bedrich Prochazka, Miroslav Steinmar (je 0,5).