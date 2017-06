Sport Windischeschenbach

11.06.2017

13

0 11.06.201713

Die Veranstaltung heißt tatsächlich "Tischtennis-Kreistag". Die Teilnehmer aus Weiden und dem Landkreis trafen sich dazu in Neuhaus. Allerdings zum allerletzten Mal.

Kein Mädchenteam

Zahlreiche Ehrungen

Neuhaus. Wolfgang Rumpel, Vorsitzender des Tischtennis-Kreisverbands Weiden/Neustadt wies darauf hin, dass bei der geplanten Strukturreform die Tischtenniskreise aufgelöst und in Bezirken zusammengefasst werden. Rumpel dankte im Jahresbericht dem Vorstand für die hervorragende Unterstützung, ohne die ein vernünftiger Spielbetrieb nicht funktionieren würde.Ein Großteil der Vorstandsmitglieder ist darüber hinaus noch als Abteilungsleiter in einem Verein und häufig auch noch zusätzlich als Jugendleiter tätig, ehrenamtlich versteht sich. Der Kreisverband steht finanziell auf gesunden Beinen und kann durch einen gepflegten Internetauftritt auch in der Öffentlichkeit punkten.Die Herren spielten in drei Kreisligen, die Jungen in einer Kreisliga und die Damen im Kreis Tirschenreuth in einer Liga. Bedauerlicherweise konnte erneut keine Mädchenmannschaft gebildet werden. "Die Teilnehmerzahlen bei Turnieren sind weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich", bedauerte Rumpel. Er rief die Vereinsvertreter dazu auf, die Kinder- und Jugendarbeit voranzutreiben und Nachwuchs zu werben. Die Strukturreform sei das Ergebnis der immer weniger werdenden Mannschaften und Spieler. Seit kurzem gilt in Bayern auch eine neue Wettspielordnung. So müssen ab der neuen Saison Spielergebnisse innerhalb von 24 Stunden online an den Verband gemeldet werden, bei Fristversäumnis wird automatisch eine Geldstrafe verhängt.Von seiten der Vereine bestand kein Interesse an einer Schulung zur neuen Wettspielordnung. Der Vorsitzende des Kreises Amberg, Günther Bauer, referierte als Mitglied der Reformarbeitsgruppe im Verband über die Strukturreform. Künftig gibt es in Bayern nur noch 16 Tischtennisbezirke, in jedem werden drei bis fünf Kreise vereint. Mit welchen anderen Kreisen Weiden/Neustadt zusammengelegt wird, ist noch nicht entschieden. Es könnten Tirschenreuth und Fichtelgebirge dazukommen.Die entscheidende Sitzung ist am 9. Juli beim Verbandstag in Amberg. Auch Bauer appellierte an die Vereinsvertreter, Nachwuchsgewinnung in den Fokus zur rücken. "Geht an die Schulen und bietet Schnuppertrainingsstunden an." Matthias Sauer, Vorsitzender der gastgebenden DJK Neuhaus, wünschte allen Funktionären viel Kraft und Ausdauer.Bezirksjugendfachwart Hans Fleischmann, Kreisvorsitzender Wolfgang Rumpel und Stadtrat Markus Weidner ehrten eine Reihe verdienter Tischtennisspieler und Funktionäre. Die Ehrennadel des Bezirks Oberpfalz in Silber erhielten Dominik Giptner (TSV Pressath) und Stefan Hering (SV TuS/DJK Grafenwöhr). Die Ehrennadel des Bayerischen Tischtennisverbandes in Silber mit Gold bekamen Werner Rath (SV Altenstadt) und Andrea Polster (TSG Mantel-Weiherhammer). Josef Rauch (TTC Eslarn), Manfred Sand (SV Altenstadt) und Andrea Regler (SpVgg Trabitz) freuten sich über Verdienstnadeln des Bayerischen Tischtennisverbandes in Bronze, Silber und Gold.Der Landessportverband ehrte Maximilian Sand (SV Altenstadt) mit der Ehrennadel in Silber und Martin Baier (TSV Pressath) und Monika Wiesenmüller (DJK Weiden) mit der Nadel in Silber mit Gold.