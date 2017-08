Vermischtes Windischeschenbach

Wie ein Schloss wirkt die Villa - aus jener Zeit, als noch die "Glas-Barone" den wirtschaftlichen Pulsschlag bestimmten. Wie kaum ein anderer repräsentativer Bau ist die Stützelvilla schicksalshaft ein Spiegelbild der Industriegeschichte in der Oberpfalz.

Ein Neuhauser als Retter

120 Grad heiße Luft

Historie 1887/88: Errichtung als Fabrikantenvilla, Bauherr Kommerzienrat Ludwig Winkler, "Betriebsherr" der Tafel- & Spiegelglasfabrik Winkler & Sohn ("Klarahütte").



1904: Kommerzienrat Eduard Stützel baut wenige Hundert Meter südlich eine kleinere Villa für seine Söhne Ludwig und Paul Stützel.



1927: Pleite der "Klarahütte".



1931: Eigentumswechsel der Villa an den Hauptgläubiger, die Bayerische Staatsbank Fürth.



1934: Kauf von Villa und Parkanlage durch die Stadt Windischeschenbach für 30 000 Goldmark.



1935: Kurzzeitige Verpachtung an die Reichswehr, nachdem eine schulische Nutzung am Einspruch der Regierung scheitert.



1938: Unterbringung von örtlichen Gliederungen der NSDAP (Hitlerjugend, Bund deutscher Mädchen, SA, NS-Frauenschaft).



1939: Eröffnung einer Parteikreisschule der NSDAP.



Während des II. Weltkriegs: Lazarett, Polizeischule und Quartier für den Volkssturm.



Nachkriegsjahre: Herberge für US-Militär, Notquartier für Heimatvertriebene.



1952: Der damalige Bürgermeister Michael Kneidl kann sich nicht mit seinem Vorschlag durchsetzen, die Villa als Rathaus zu verwenden.



Bis Mitte der 70er Jahre: Belegung mit Obdachlosen. Verwahrlosung und Verfall.



1978/79: Windischeschenbachs 2. Bürgermeister und Kreiskämmerer Karl Windschiegl setzt die Idee durch, ein Jugendtagungshaus zu schaffen.



1982: Die Stadt schenkt dem Landkreis die Villa mit Park.



Bis 1984: Aufwendige Sanierung und Erweiterung für 6,53 Millionen D-Mark. Eigenmittel des Landkreises 2,26 Millionen D-Mark, Zuschuss vom Landesamt für Denkmalpflege lediglich 3500 D-Mark.



2015: Ende als hochdefizitäres Jugendtagungshaus.



2016: Unterbringung von Asylbewerbern.



2017: Erwerb durch den Freistaat Bayern zum symbolischen Preis von einem Euro. Geplanter Umbau durch das Heimatministerium für geschätzte 8,8 Millionen Euro zu einer Behörde für digitale Landkarten mit bis zu 60 Mitarbeitern.



Quelle: NT- und Stadtarchiv sowie Aufzeichnungen von Heimatforscher Georg Hauser (cf)

Auf dem Dachboden: Kostspielige Posse um künstlerisch wertvolle Fresken der Stützelvilla Ja, wo sind sie denn, die Jugendstil-Gemälde und Fresken, die einst in "faszinierender Leuchtkraft" und in "hoher künstlerischer Qualität" das Foyer der Stützelvilla schmückten? Bei der aufwendigen Sanierung Anfang der 80er Jahre entdeckten Arbeiter hinter dem schmutzig-grauen Putz und zerfetzten Tapeten im gewaltigen Treppenhaus die Fresken und Wandmalereien.



Die in Öltempera ausgeführten Malereien zeigen unter anderem Blumen und exotische Pflanzen, Fabelwesen, Engelsfiguren oder Springbrunnen. Als Glanzstück gelten in der mächtigen Villa-Kuppel vier Medaillons, "auf denen in Grisaille-Malerei die Allegorien der Wissenschaft, der Industrie, des Handels und der Künste" prangen, so die Heimatchronik.



Das Landesamt für Denkmalpflege reagierte enthusiastisch, ein achtköpfiges Restauratoren-Team rückte an und legte - nach fototechnischer und zeichnerischer Dokumentierung - insgesamt 350 Quadratmeter frei. Die Relikte wurden abgelöst beziehungsweise herausgesägt, mit einem speziellen schützenden Schaum überzogen und in einem eigens umgebauten Möbelwagen in das leerstehende Schulhaus von Michldorf eingelagert. Die Kosten beliefen sich auf einen sechsstelligen D-Mark-Betrag.



Zum vorgesehen Einbau der Gemälde auf ihren "ursprünglichen Platz" in der Stützelvilla kam es jedoch bis heute nicht. Im Jahr 2001 kehrten die "konservierten" Gemälde zwar wieder in die Stützelvilla zurück, jedoch auf den Dachboden, wo sie weiter vor sich hin schlummern. Der Landkreis hatte die Millionenkosten für den Wiedereinbau gescheut und scheint heute heilfroh, dass der Freistaat mit dem Kauf das (teure) künstlerische Erbe auf dem Dachboden der Villa übernommen hat. "Da stehen sie immer noch. Sie wurden also an den Freistaat mitverkauft. Ob der Freistaat die Gemälde ganz oder teilweise restauriert und wieder anbringt, ist uns nicht bekannt", verlautet aktuell aus dem Landratsamt Neustadt/WN. (cf)

Es war ein langwieriger Weg, bis die Finanzierung der Restaurierung in trockenen Tüchern war. Architekt Quirin Punzmann (87 Jahre)

Von Pracht und Herrlichkeit erzählen die ersten Jahrzehnte der 1887 von einem Fabrikbesitzer errichteten Villa: Auf einer der höchsten Erhebungen in der Stadt, auf einem 10 000 Quadratmeter großen Grundstück thronend - quasi Hügel an Hügel direkt gegenüber der Burg Neuhaus. 19. Jahrhundert und 14. Jahrhundert liegen - nur ein paar Hundert Meter Luftlinie entfernt - im Wettstreit um die imposanteste Architektur.Wie der Niedergang des Rittertums und der Weg in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit der Burganlage mutet auch die schleichende Degeneration der Stützelvilla in der Neuzeit an: Schnöde Konkursmasse nach der Weltwirtschaftskrise, Nazi-Herberge, verzweifeltes Hin und Her einer finanzklammen Stadt, eine sinnvolle Nutzung zu finden, Abstieg zur Obdachlosen-Unterkunft, Vandalismus und Verfall. Trostlose Vermüllung. Die Gesundheitsbehörde verhängte angesichts der Rattenplage sogar einen sofortigen Belegungsstopp: Der absolute Tiefpunkt der einst herrschaftlichen Villa.Schließlich nahte Ende der 70er Jahre wie aus heiterem Himmel die Rettung des "Schandflecks" vor dem Abbruch. Heimatliebe gilt als starker Motivator, und ist in der Kommunalpolitik durchaus eine subjektive Triebfeder. Oft bescheren dann der Zufall und persönliche Beziehungsgeflechte unerwartetes Glück. Vor fast 40 Jahren gelangte im "tiefroten" Windischeschenbach der christsoziale Karl Windschiegl aus Neuhaus überraschend auf den Posten des zweiten Bürgermeisters. Schicksalshafte Fügung: Der Landkreis trug sich zur gleichen Zeit mit dem Gedanken, auf dem "Felix-Hügel" in Neustadt/WN ein überregionales Jugendtagungshaus zu errichten. Karl Windschiegl, Kreiskämmerer, hatte das grenzenlose Vertrauen von Landrat Christian Kreuzer. Da wog einerseits die millionenschwere Bürde, anderseits die persönliche Beziehungsebene.Windschiegl kommt das "Erstgeburtsrecht" beim Jugendtagungshaus zu: Denn er schaffte es, Landrat Kreuzer von der Windischeschenbacher Lösung zu überzeugen, obwohl sie um ein Mehrfaches teurer war als ein Neubau in Neustadt/WN. Voller Dankbarkeit ernannte Windischeschenbachs Bürgermeister Richard Seitz (SPD) später - nach erfolgreicher Sanierung der Stützelvilla - den Landrat (CSU) zum Ehrenbürger, und lobte das "segensreiche" Wirken von Kreuzer.Die Schlüsselfiguren dieser Zeit - Windschiegl, Kreuzer, Seitz oder auch der langjährige Vorsitzende des Kreisjugendrings, Hans Sommer (Waidhaus) - sind längst verstorben. Einzig der Architekt des Projekts, der ebenfalls aus Windischeschenbach stammende Quirin Punzmann, lebt noch. Die Passion, das einzigartige Gebäude behutsam zu restaurieren, brennt bei dem vitalen 87-Jährigen noch - als wäre es erst gestern gewesen, diese Jahrhundertaufgabe anzugehen. Wieder ein glücklicher Zufall: Punzmann kehrte 1977 aus München in die Heimat zurück, und lernte bei der Bestandsaufnahme für die Erweiterung des Landratsamts (Altes Schloss) Kreiskämmerer Windschiegl kennen. Über diese Verbindung gelangte der Architekt zur Herausforderung Stützelvilla.Am Anfang der Arbeiten stand das "Aufmaß", denn Pläne der Villa gab es nicht. "Gemeinsam mit Bau-Ingenieur Hermann Daubner zogen wir händisch Schnüre, arbeiteten mit Messband und Nivelliergerät." Dank der soliden Bauweise hatte die "Optik" der jahrzehntelangen Agonie getrotzt. Im Gegensatz zum ruinösen Inneren: Decken und Treppen waren zum Großteil eingestürzt, das wertvolle Eichenparkett weitgehend "verfeuert", der die Substanz bedrohende Hausschwamm hatte sich eingefressen. Denn der Dachstuhl war zwar intakt, doch die "Dach-Haut" undicht. Die eindringende Feuchtigkeit nahm ihren zerstörerischen Lauf.Dem Architekten Punzmann ist lebhaft gegenwärtig, wie zur Bekämpfung des Hausschwamms zwei Wochen lang 120 Grad heiße Luft in das hermetisch abgedichtete Gebäude geblasen und es zusätzlich noch imprägniert wurde. Das knauserige Landesamt für Denkmalpflege (nur 3500 D-Mark Zuschuss bei 6,53 Millionen D-Mark Gesamtkosten) hängte die Ansprüche hoch und rückte die Stützelvilla von der Bedeutung her auf eine Ebene mit der Villa Frowein in Wuppertal-Elberfeld und der Villa Clementine in Wiesbaden.Die kürzliche Übernahme durch den Freistaat für eine Digital-Behörde schreibt nun ein neues Kapitel. Wird es das letzte in der bisher 140-jährigen Geschichte sein?