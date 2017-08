Vermischtes Windischeschenbach

Die Hauptstraße ist eine Spielstraße. Dort ist nur Schritttempo erlaubt. Stört viele nicht, wenn sie übers Kopfsteinpflaster brettern. Auch die Wildparker sorgen für Chaos. Polizei und Stadt appellieren an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer, die nun verstärkt kontrolliert werden. Die Ersten sind bereits verwarnt.

Wie man sich richtig verhält In einem verkehrsberuhigten Bereich gilt laut Polizei: Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite nutzen, Kinderspiele sind überall erlaubt; Schrittgeschwindigkeit; Fahrzeugführer dürfen Fußgänger weder gefährden noch behindern - wenn nötig, müssen sie warten; Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behindern; Parken ist nur auf gekennzeichneten Flächen zulässig - ausgenommen zum Ein- und Aussteigen sowie Be- und Entladen. (jut)

Wegen der gesperrten Ortsdurchfahrt in der Neustädter Straße rollen täglich Tausende Fahrzeuge durch die Hauptstraße, über die der Verkehr umgeleitet wird. Laut Polizei gibt es zahlreiche Beschwerden von Anwohnern, wonach sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Bestimmungen in dem verkehrsberuhigten Bereich halten.Stellvertretender Bürgermeister Erich Sperber erzählt, dass sich sechs Bürger im Rathaus gemeldet hätten. "Die Leute sind ein bisschen erregt." Vor allem in der Nacht, wenn der Berufsverkehr "eingeschlafen" ist, werde die freie Straße genutzt, um durchzubrausen. Laut Sperber wünschen sich die Bürger vor allem, dass die Stadt für vernünftige Verhältnisse sorgt. Man solle verstärkt Geschwindigkeitskontrollen veranlassen. "Wir haben das bei der Polizei angeregt", sagt Sperber und appelliert an die Fahrer. "Ein bisschen mehr Vernunft würde schon viel bringen."Das findet auch Klaus Lang, Kontaktbeamter der Stadt: "Egoismus ist fehl am Platz." Bei der speziellen Verkehrslage sei bei jedem Einzelnen mehr Rücksichtnahme auf den Anderen gefragt. Den Leuten sei oft nicht bewusst, dass es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt, meint Lang. Die Probleme habe es auch vor der Umleitung gegeben. Aber: "Es ist schon ein Unterschied, wenn nicht 300, sondern 3000 Fahrzeuge durch die enge Straße fahren."Der Kontaktbeamte sagt: "Es muss und wird verstärkt überwacht und geahndet." Speziell erhöhte Geschwindigkeit und Falschparkerei. Auf letzteres bezogen, sagt Lang: "Alte, liebgewordene Angewohnheiten müssen abgelegt werden." Denn, auch in Windischeschenbach sei Parken nur auf den gekennzeichneten Flächen erlaubt. "Es kann nicht sein, dass die Sicht von Fußgängern und Fahrzeugführern durch parkende Autos eingeschränkt ist." Stellvertretender Bürgermeister Sperber findet: "Wenn die Falschparker in der Hauptstraße richtig parken, wäre das Problem wesentlich geringer."Die Parksituation beschäftigt natürlich auch die Anwohner. Einer schüttelt den Kopf: "Wenn ein Auto an der Seite steht, dann stell' ich mich halt nicht direkt gegenüber hin." Das sehe er aber immer wieder. Dominik Neitz, Inhaber der Eisdiele, versteht die wilde Parkerei auch nicht: "Wenn die Leute woanders sind, stellen sie sich auch gescheit hin - bloß daheim nicht."In den letzten Tagen sei die Polizei bereits unterwegs gewesen. "Es wurde mit vielen Verkehrsteilnehmern gesprochen", sagt Klaus Lang. "Es sind auch schon einige gebührenpflichtig verwarnt worden." Ein paar Temposünder habe die Polizei ebenfalls erwischt. "Die Neustädter Kollegen kontrollieren mit der Laserpistole." Im verkehrsberuhigten Bereich ist der Führerschein schneller weg als gedacht. Mit 44 km/h durch die Hauptstraße? Dann wird der Lappen einkassiert. "Das ist ruckzuck erreicht. Man braucht ja nicht mal 50 zu fahren", warnt der Polizist.Der Verkehr wird übrigens noch bis Ende des Jahres über die Hauptstraße umgeleitet, heißt es aus dem Windischeschenbacher Rathaus.