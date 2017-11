Vermischtes Windischeschenbach

27.11.2017

16 Übungsleiter des ATSV halten über 1000 Sportstunden, die im Schnitt von 15 Sportbegeisterten besucht werden. Eine Ausnahme ist die Sparte U 3.

Ehrungen 15 Jahre: Stefanie Dombrowski, Stefan Hermann, Heiner Popp, Michaela Schmidt, Svenja Troidl. 25 Jahre: Matthias Käck, Sandra Salzhuber, Paul Schulze. 40 Jahre: Sophie Bäumler, Hermann Ellert, Herbert Merther, Ferdinand Schraml. 50 Jahre: Christiane Kopp. 60 Jahre: Wilma Armer. (gra)

Wie Übungsleiterin Heike Merther in der Jahreshauptversammlung erklärte, baue sie mit Helfern jeden Dienstag für die Kinderturnstunde einen großen Geräteparcours auf. Bis zu 30 Buben und Mädchen im Alter bis zu 4 oder 5 Jahren plus je eine Begleitperson tummeln sich dann in der Halle. Motorische Schulung, das Erlernen von Zahlen, Farben und Texten fließen wie selbstverständlich in die Turnstunde mit ein, berichtete die engagierte Übungsleiterin im Vereinsheim der Spielvereinigung.Mit 452 Mitgliedern zählt der ATSV in Windischeschenbach zu den größten Vereinen. Zeit auch für Vorsitzenden Martin Käck Rückschau zu halten: Der Verein belege die Mehrzweckhalle 24 Stunden in der Woche, bis jetzt. Anfang 2018 wird sich wohl die Sparte Badminton für ein halbes Jahr komplett ausklinken, da für diesen Sport die Linienführungen wichtig sind. "Es wird im Herbst eine große Herausforderung für die Übungsleiter, neu anzufangen", sagte Käck. Die geplante Umgestaltung der Halle sehe auch weniger Stauraum für die meist teuren Geräte vor. "Eine Besprechung mit den betroffenen Vereinen findet demnächst im Rathaus statt", kündigte zweiter Bürgermeister Erich Sperber an und dankte den Ehrenamtlichen im Verein für Engagement, Freizeit und Ideen. Stadtratsmitglied und stellvertretender SPD-Fraktionssprecher Stefan Seitz hielt es für wichtig, Bewegung in allen Altersstufen zu fördern. 2017 gratulierte der Verein 30 Geburtstagskindern, beteiligte sich an Weihnachtsmarkt, Weihnachtsstandl, Sponsorenschwimmen, Panorama-Tour, "Das Fest" und am Aktionstag "Verein macht Schule", zählte Vorsitzender Käck auf. Der Kassenüberschuss solle für ein weiteres Badmintonfeld-Equipment verwendet werden. Die Ehrung langjähriger Mitglieder rundete die Versammlung ab.