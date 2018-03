Vermischtes Windischeschenbach

01.03.2018

60

0 01.03.201860

Zahlreiche Besucher drängten sich am Sonntag beim Frühjahrsbasar in der Mehrzweckhalle. Die Parkplätze waren vollbesetzt, die Tische in der Halle ebenso. Etwa 30 000 Artikel von 350 Anbietern waren im Angebot.

Rund 130 Helfer hatten am Samstagabend die vielen Kleidungsstücke auf den Verkaufstischen verteilt und geordnet. Das erleichterte den Besuchern die Suche nach Schnäppchen. Neben Kleidung waren auch Spielsachen, Kinderwagen, Fahrräder und Inliner übersichtlich präsentiert. Nach erfolgreichem Einkauf stärkten sich die Kunden bei Kaffee und hatten die Auswahl aus über 60 Torten und Kuchen. Aufgrund der Sanierung der Mehrzweckhalle muss der Herbst-Basar heuer ausfallen. Informationen stehen unter www.kinderbasar-windischeschenbach.jimdo.