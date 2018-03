Vermischtes Windischeschenbach

Im Alter von 81 Jahren ist am Sonntag der Spenglermeister und langjährige Stadtrat Fritz Daubner überraschend gestorben. Seine Verdienste um das Gemeinwohl dürften noch lange über seinen Tod hinaus wirken.

Daubner war Handwerksmeister mit Leib und Seele und hatte bis 2008 das familieneigene Spenglerei- und Heizungsbauunternehmen in der Hauptstraße geführt. Sein Rat in baulichen und handwerklichen Fragen war vor allem im Bau- und Grundstücksausschuss gefragt. Von 1973 bis 2002 gehörte Daubner im Stadtrat der CSU-Fraktion an.Als Nachbar zum Rathaus war der Weg zu Bürgermeister Karlheinz Budnik nicht weit. Dieser hatte sich erst vor Kurzem noch Rat bei dem Senior geholt, wie er gegenüber Oberpfalz-Medien sagte. Bis zum Schluss sei Daubner am Stadtgeschehen interessiert gewesen. Als Stadtrat begleitete Daubner den Schulhausneubau in den 70er Jahren, den Bau der Mehrzweckhalle 1982, die Umgestaltung des Stadtplatzes sowie - ebenfalls in 80er Jahren - die Errichtung des Freibads und die Ausweisung des Gewerbegebiets Neuhaus. In Erinnerung bleibt Daubner auch als "Vater des Maibaums". Engagiert in der "Interessengemeinschaft Maibaum", hat er das Schmuckstück auf dem Stadtplatz entworfen und gestaltet. Auch der Heilige Florian am Schlauchturm der Feuerwehr und ein Kerzenleuchter in der Pfarrkirche St. Emmeram tragen seine Handschrift.Er lachte und sang gerne. Vielen Vereinen hielt der Handwerksmeister seit Jahrzehnten die Treue. So war Daubner Mitglied bei der Feuerwehr, in der Stadtkapelle, beim Liederkranz 1864, bei der CSU und in der Pfarrei St. Emmeram engagiert. Für seine Verdienste um die Kommunalpolitik zeichnete ihn der Landkreis 1991 aus.Um Fritz Daubner trauern seine Frau Irmgard und zwei Töchter sowie vier Enkelkinder. Requiem mit anschließender Beerdigung ist am Mittwoch um 14.30 Uhr.