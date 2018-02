Vermischtes Windischeschenbach

Neuhaus. "Wallfahrten - wer ein Ziel hat, macht sich auf den Weg": So lautet das Jahresthema der Pfarreiengemeinschaft. Passend dazu nimmt sich auch der Ostergarten der Pfarrei Heilig-Geist dieses Themas an. Den Bogen zwischen den Wallfahrten auf der einen und Jesu Kreuzweg auf der anderen Seite spannt der Kalvarienberg, auf dem die Kreuzigung stattfand. So musste Jesu den schwierigen Weg vom Haus des Pilatus bis hinauf nach Golgatha zu Fuß bewältigen. Zudem wurden in der Westkirche zur Zeit der Kreuzzüge, als sich die Christen aus dem Heiligen Land zurückziehen mussten, neben zahlreichen Wallfahrtsorten auch viele Kalvarienberge als Pilgerstätten eingerichtet. Jeweils in den Sonntagsgottesdiensten in der Fastenzeit lädt der Pfarrgemeinderat zusammen mit den Pfadfindern die Kirchenbesucher deswegen ein, Jesus auf seinem Weg zum Kalvarienberg zu begleiten. Mit kunstvoll gestalteten Plakaten und der passenden Bibelstelle wird jeweils ein Ereignis betrachtet und der Zuhörer zum Nachdenken angeregt. Wie schon in den vergangenen Jahren entsteht so bis Fest der Auferstehung ein meditativer Ostergarten, der auch außerhalb der Gottesdienste in der Heilig-Geist-Kirche betrachtet werden kann. Am Sonntag starteten Pfarrgemeinderat und Pfadfinder den Ostergarten. In der gesamten Fastenzeit kommt jede Woche eine weitere Betrachtung zum Kreuzweg Jesu hinzu. Bild: exb