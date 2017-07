Vermischtes Windischeschenbach

12.07.2017

7

0 12.07.2017

Die Mädchen und Buben jubeln, als sie das Ergebnis hören. 1865 Bücher waren das Ziel, aber ganze 2200 haben sie geschafft.

Voller Inbrunst schmetterten die Kinder das selbst getextete Lied vom Bücherturm. "Bücherdeckel sind wie Türen, die in Abenteuer führen", schallte es am Dienstagvormittag zur Melodie der "schwäbschen Eisenbahn" durch die Aula der Schule. Die gleiche Begeisterung, die die Schüler beim Singen an den Tag legten, hatten sie die vergangenen Monate auch beim Lesen gezeigt.Als Lehrerin Anja Steinsdörfer im November das Projekt "Büchertürme" vorgestellt hatte, waren viele noch skeptisch gewesen. 1865 Bücher sollten sie lesen, dann hätten sie - vorausgesetzt, man würde die Bücher aufeinander stapeln - die Höhe des Neuhauser Butterfassturms erreicht.Die Idee, sich einen Turm zu erlesen, stammt von der Kinderbuchautorin Ursula Scheffler. Sie hat 2011 das Projekt ins Leben gerufen. Seitdem finden die "Büchertürme" deutschlandweit Nachahmer. In Windischeschenbach hatten sich die Klassen 1 bis 4, 5 und 6 sowie 8 und 9 beteiligt. Anja Steinsdörfer spannte die Mädchen und Buben ein wenig auf die Folter. Anstatt das Ergebnis gleich bekanntzugeben, durften die Kinder ein Maßband aufrollen. Das Band begann beim Rednerpult und reichte vorbei an den Stuhlreihen bis hin zu den gegenüberliegenden Fenstern. 22 Meter waren letztendlich abgerollt. Der Butterfassturm ragt 18,60 Meter in die Höhe.Auch Bürgermeister Karlheinz Budnik hatte dazu beigetragen, dass der Turm wächst. Wie versprochen standen 10 Titel auf seiner Liste, darunter "Der Medicus" von Noach Gordon und die Millenium-Triologie von Stieg Larsson.Budnik verkündete anschließend die fleißigsten Klassen. Die 2 b wies mit 500 Büchern die beste Bilanz auf, gefolgt von der 4 a und der 4 b mit je 360 Büchern. Auf dem dritten Platz landete die 3 b mit 260 Büchern.Der Bürgermeister hatte noch eine Überraschung parat. Um das Lesen in der Schule auch weiterhin fördern zu können, belohnte er die eifrigen Leser mit einer Spende für die Klassenkasse: die 2 b bekommt 100 Euro, die 4 a/b 75 Euro und die 3 b 50 Euro.