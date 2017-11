Vermischtes Windischeschenbach

28.11.2017

28.11.2017

Ein halbes Jahr leben und wirken in Indien - wie sich das anfühlt, erzählte Christina Schedl beim Seniorennachmittag, zu dem Leiterin Franziska Michl eingeladen hatte. Schedl übernahm im September 2016 für zehn Wochen die Betreuung von geistig- und körperlich behinderten Kindern in einem Kinderheim bei Neu-Delhi.

Das Aufgabengebiet erstreckte sich von Hausarbeiten, Körperpflege, therapeutischer Lagerung, Sauerstoffversorgung, Beschäftigungstherapie, Essensversorgung, Hausaufgabenhilfe, Einkäufe bis hin zu Arztbesuchen. Zusätzlich betreute sie zwei Kinder von außerhalb, die an der Glasknochenkrankheit leiden. "Das zehrte schon sehr an der Psyche." In Kerala gönnte sie sich eine "dringend notwendige Auszeit". Die Weihnachts- und Neujahrszeit verbrachte Schedl in der St. Antony Church in Periyakadu. Dort wohnte sie einer Hochzeit bei und erlebte, wie in Indien um einen toten Menschen getrauert wird. "Es war eine sehr emotionale Zeit mit vielen Höhen und Tiefen. Ich möchte keine Sekunde missen. Die Sorgen und Nöte der Menschen hinterlassen ihre Spuren, auch wenn ich nun schon seit zehn Jahren nach Indien reise." Nachhaltigkeit sei ein modernes Wort, ihr liege jedoch die Unterstützung und die Menschenwürde mehr am Herzen. Schedl beendete ihren Vortrag mit dem Versprechen: "Solange es mir der Herrgott erlaubt nach Indien zu gehen, werde ich diesen Weg beibehalten."