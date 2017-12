Vermischtes Windischeschenbach

12.12.2017

12

0 12.12.201712

Die Nikolausfeier des Verschönerungsvereins Bernstein ist Tradition. Ein Gottesdienst gehört immer dazu, und im Anschluss treffen sich alle im Gasthof "Zum Hirschen". Mit Gedichten in Mundart eröffnete Vorsitzende Anita Greger die Feier. Der Abend stand im Zeichen des Dankes, für die Arbeit der Mitglieder übers Jahr und für den Blumenschmuck an Häusern und Gärten. Die gut 35 Mitglieder suchten sich Blumen und Geschenke aus.

Blumenkünstler Die ersten 10 Blumenschmuck-Platzierungen: Christine Kanbach, Herbert Sonnberger, Siegfried Weiß, Josef Adam, Norbert Schieder, Hans Senft, Corinna Pfeiffer, Elisabeth Hösl, Karin Mark & Engelbert Beer. (gra)

Unterstützt wurde der Verein von der Gärtnerei Hausner mit Blumen, dem Raiffeisenmarkt in Erbendorf mit Dekorations- und Gartenartikeln, sowie Sachspenden der Firma Töppel-Bau. Natürlich schaute auch der Heilige Nikolaus vorbei und berichtete über das vergangene Jahr. Bürgermeister Karlheinz Budnik erinnerte in seinen Grußworten daran, dass der 6. Dezember früher ein Feiertag im Dorf gewesen sei. Geschäfte schlossen und viele Einwohner trafen sich in der Kirche. Pfarrer Hubert Bartel versicherte, dass das Kirchenpatrozinium auf alle Fälle ein fester Bestandteil im Kirchenjahr bleiben werde. Die gesellige Zusammenkunft der Dorfgemeinschaft solle auch weiterhin gepflegt werden. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die städtischen Anlagen pflegen, überreichte Greger ein kleines Geschenk.