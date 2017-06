Vermischtes Windischeschenbach

02.06.2017

35

0 02.06.201735

Schleuser, Urkundendelikte, Crystal - Polizeibeamte aus der ganzen Oberpfalz kontrollierten am Freitag zwischen 11 und 18 Uhr Fernbusse auf der Autobahn 93 bei Windischeschenbach in Richtung Weiden. "Dafür setzen wir speziell geschulte Kräfte der Fahndungsdienststellen Furth im Wald, Amberg, Weiden, Waidhaus und Waldsassen ein", informierte Einsatzleiter Reinhold Schreyer von der Polizeiinspektion Waldsassen. Es sei die erste Aktion dieser Art. "Wir hoffen, so Wohnungseinbrüchen auf die Spur zu kommen." Die Fahnder konzentrierten sich hauptsächlich auf Flixbusse, die zur Autobahnmeisterei umgeleitet wurden. Die Beamten interessierten sich für Insassen und deren Handgepäck. Spürhunde schnüffelten an den Taschen, um Drogen aufzuspüren. Bild: Schönberger