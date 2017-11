Vermischtes Windischeschenbach

24.11.2017

Der Oberpfälzer Waldverein blickt mit stolz auf die Saison zurück. Die Zahlen im Waldnaabtal-Museum können sich sehen lassen. Deutlich mehr als 300 Besucher hatten im Jahr 2017 die Ausstellung besucht.

Von Ostern bis Ende Oktober hatte das Museum in der Burg Neuhaus an jedem Sonn- und Feiertag geöffnet. Hinzu kamen die Sonderöffnungen an den 4 Theatertagen der Laienspielschar. "Das konnten wir nur mit unserer großen Helferschar stemmen", sagte die Museumsbeauftragte Gisela Kick-Schaffer beim Abschlussessen im Café Baumgärtel. Zweiter OWV-Vorsitzender Bernhard Riebl hieß die Runde willkommen. Auch Bürgermeister Karlheinz Budnik war gekommen, um all den Frauen und Männern zu danken, die sich ehrenamtlich für das Museum engagiert haben. Neben Kick-Schaffer lobte er das Engagement von Monika Hartmann und Irmgard Schäffler während der gesamten vergangenen Saison. Durch einen Aufruf in der Presse war es gelungen, neue Mitarbeiter für den Museumsdienst zu gewinnen und eine Schließung des Heimatmuseums zu verhindern.Ein Dankeschön ging auch an die Windischeschenbacher Pfadfinder, die in der abgelaufenen Saison das Material für die Sonderausstellung geliefert hatten. Die Museumspause dauert bis Ostern, dann eröffnet das Waldnaabtal-Museum seine Pforten. Riebl schloss den Abend mit der Hoffnung, dass alle Freiwilligen dem OWV auch im nächsten Jahr zur Seite stehen werden.