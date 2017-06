Vermischtes Windischeschenbach

08.06.2017

08.06.2017

Das Experiment ist geglückt: Josef Ellert aus Windischeschenbach kennt Stern-TV-Moderator Steffen Hallaschka - über vier Ecken. In der Sendung sind neben ihm noch weitere Gäste aus seiner Heimat zu sehen.

Windischeschenbach/Köln. "In Bayern laufen die Fäden beim Saufen zusammen", witzelte Stern-TV-Reporter Stefan Uhl. Ein Fünkchen Wahrheit scheint dran zu sein. In der Stern-TV-Sendung vom 7. Juni ist das Jeder-kennt-Jeden-Experiment aufgelöst worden. Dabei wollte man herausfinden, ob jeder jeden über mehrere Ecken kennt.Und siehe da: Der Windischeschenbacher Josef Ellert ist mit Fernsehmann Steffen Hallaschka verbunden. Sogar über zwei verschiedene Wege, die aber eins gemeinsam haben: Bier. Denn einer der beiden direkten Kontakte hat sich mit Informatiker Ellert "bei einem Bier angefreundet". Die zweite Verbindungskette ist aus Oberpfälzer Sicht aber deutlich interessanter.Die endete beim Windischeschenbacher Zoiglwirt Martin Popp. Der ist seit 40 Jahren mit Ellert befreundet. Popps Tochter, Anna Schieder, war mit Sophia Maier in einer Abi-Clique. Die wiederum stammt aus Weiden - und arbeitet bei Stern TV als Redakteurin. Von daher war's zwangsläufig, dass Hallaschka und Ellert über mehrere Personen im Kontakt stehen. Martin Popp sagt am Tag nach der Sendung: "Ist ziemlich schnell gegangen, bis die Nachricht zu mir kam." Popp hatte bereits vorher geahnt, dass das Experiment funktioniere. Stichwort: Sophia Maier. Auch seine Tochter sagte: "Das war früh klar, dass es klappt." Auch über den zweiten Weg dauerte es nicht lange. Schieder berichtete: "Ich glaube, innerhalb von drei Tagen war die Kette auch geschlossen."Alle sechs Menschen, über die Ellert und Hallaschka verbunden sind, wurden daraufhin ins TV-Studio eingeladen. "Als ich zugesagt habe, dachte ich mir: Oh Gott, auf was habe ich mich eingelassen", gesteht Schieder, die in Erding arbeitet, aber auch immer noch in der Zoiglstube bedient. Aber alles halb so wild: "Das war eine Super-Erfahrung."In der Sendung wurde auch ein altes Video gezeigt, in dem Martin Popp und Josef Ellert als junge Männer auf einem Festival zu sehen sind. "Windischeschenbach ist das Woodstock Bayerns", sagte Moderator Hallaschka dazu. Der Zoiglwirt erklärt: "Das war aber ein Open-Air-Konzert in Rötz." In der Sendung wurde der Clip so angekündigt: "Martin Popps Frau hat mir kurz vor der Sendung ein Video zugespielt. Wenn wir das zeigen, braucht sie einen Anwalt." Braucht sie nicht. "War bloß eine Gaudi, wir haben das ja vorher hingeschickt", klärt Popp auf.Das TV-Studio verwandelte sich für den Windischeschenbacher Beitrag in eine Zoiglstube. Ellert saß hinter einem Tisch, auf dem eine Mass Bier und ein Korb Brezen standen. Im Hintergrund sah man Szenen aus Popps Zoiglstube "Zum Gloser".