Vermischtes Windischeschenbach

07.07.2017

9

0 07.07.2017

Einen Ausflug in die Appalachen und somit in die amerikanische Folklore unternahm am Mittwoch die "Factoria Session Band" gemeinsam mit dem Publikum im Garten der Stützelvilla.

Zudem erklang flotte schottische und irische Musik, die den Serenadenbesuchern an dem lauen Abend gute Laune bescherte. Seit fünf Jahren gibt es die "Factoria Session Band", die mit ihrer Musikrichtung die Zuhörer immer wieder bezaubert. So auch in Windischeschenbach.Die Zuhörer hatten sich entweder auf den Stühlen im Open-Air-Konzertsaal vor der Band niedergelassen, das kühle Radler griffbereit, oder sich an den Stehtischen zu einem leisen Plausch getroffen. Der Beifall war den bekannten Musikern sicher. Sie hatten auf eine große Verstärkeranlage verzichtet. In vergangenen Zeiten, so erzählten die Bandmitglieder, habe man diese Musik in den sogenannten "Dancing Halls" so lange gespielt, bis alle Tanzpaare den Weg aufs Parkett gefunden hatten.So ähnlich sei es immer noch in Kassel beim sogenannte Offiziersball, berichtete Band-Chef Andreas Steidl. Dort tragen die Damen Kleider mit weitausladenden Reifröcken wie einst Scarlett O'Hara. Dadurch komme die Tanzmusik dieser Epoche besonders gut zur Geltung.