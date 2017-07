Vermischtes Windischeschenbach

12.07.2017

Weil er einen Rettungswagen durchgelassen hat, ist ein 35-jähriger Lastwagenfahrer im einspurigen Baustellenbereich der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Regensburg kurz vor der Anschlussstelle Windischeschenbach am Dienstag gegen 23 Uhr auf das nasse Bankett gekommen und mit seiner beladenen Sattelzugmaschine samt Auflieger im Straßengraben steckengeblieben.

Fahrer bleibt unverletzt

"Trotzdem der Dumme?"

Laut Polizeibericht zog ein Bergedienst das Gespann aus dem Graben. Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Hochfranken. Erst dann brachten die Helfer ein starkes Stahlseil an dem Renault-Lkw an und befreiten das Fahrzeug.Die Autobahnmeisterei Windischeschenbach leitete den Verkehr bei den Anschlussstellen Falkenberg und Windischeschenbach aus. Es waren die Feuerwehren Neuhaus und Windischeschenbach im Einsatz.Der Fahrer des Brummis blieb unverletzt. Gegen 3 Uhr gab die Polizei nach Abschluss der Bergungsarbeiten die Autobahn wieder frei. Am Lkw entstand kein Schaden.Der Flurschaden beträgt 500 Euro. "Alles richtig gemacht und trotzdem der Dumme? Spannend bleibt die Frage, wer die Kosten für diesen Einsatz übernehmen wird", schreibt Polizeihauptkommissar Johannes Meckl in seinem Bericht.