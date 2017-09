Vermischtes Windischeschenbach

25.09.2017

Wer sich bei der Feuerwehr engagiert, muss große Einsatzbereitschaft und Verantwortung mitbringen. Die Arbeit der Aktiven ist keine Selbstverständlichkeit.

Mitglieder der Feuerwehren rund um Windischeschenbach versammelten sich am Freitag Abend im "Oberpfälzer Hof", um ihre langjährigen Aktiven zu auszuzeichnen.Auf dem Programm standen kurze Ansprachen von Bürgermeister Karlheinz Budnik, Landrat Andreas Meier und Kreisbrandrat Richard Meier, die Ehrung der Jubilare sowohl für 25 als auch 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr und abschließend ein gemütliches Beisammensein. Die Stadträte Thomas Wilhelm, Werner Sauer und Josef Söllner, Ehrenkommandant der Feuerwehr Neuhaus, Alfons Bergler, Kreisbrandrat Richard Meier sowie Kreisbrandmeister Thomas Weidner und Kreisbrandinspektor Ullrich Kraus waren als Ehrengäste geladen."Alle leisten einen breitgefächerten Dienst, zeigen große Einsatzfähigkeit und haben mehrere 100 Arbeitsstunden auf dem Rücken", lobte Bürgermeister Budnik die Jubilare. Landrat Meier, ebenfalls Mitglied der Feuerwehr, versteht den Dienst an den Bürgern als "keinesfalls selbstverständlich". Die neun Jubilare werden mit dem silbernen bzw. goldenen Steckkreuz ausgezeichnet: acht für 25 Jahre und einer für 40 Jahre aktiven Dienst in der Wehr.Landrat Meier verlieh persönlich die Orden und überreichte zusätzlich eine kleine Aufmerksamkeit. Für 25 Jahre gab es Schnupftabakdosen aus Porzellan, für 40 Jahre eine Krawatte und einen Gutschein für eine Woche mit Partner im Feuerwehr-Erholungsheim.Marco Zwolan, Thomas Gaßner, Stefan Döllinger (Windischeschenbach), Peter Kreinhöfer, Franz Schönberger, Christian Windschiegl (Neuhaus), Thomas Weiß (Bernstein) und Robert Zimmerer (Naabdemenreuth) erhielten jeweils das silberne Ehrenkreuz. Wolfgang Windschiegel aus Neuhaus bekam das goldene Ehrenkreuz."Die Geehrten sind Aushängeschilder, nicht nur für die Feuerwehr, sondern auch für die Vereinsarbeit", freute sich auch Kommandant André Stessmann.