Frauen-Union schmückt Stadtbrunnen

Vermischtes Windischeschenbach

03.04.2018

Wer den Stadtbrunnen passiert, dem fällt sofort der österlich geschmückte Stadtbrunnen - das Wahrzeichen der Stadt - ins Auge. Die Frauen-Union sorgt dafür, dass er festlich herausgeputzt wird. Schätzungsweise seit vier Jahrzehnten kümmern sich die Damen um diese Osterdekoration. "Aktuell besteht das Team aus 6 bis 8 Frauen und einem Mann für's Grobe", erklärt Erna Schellkopf lachend. Die Eier sind in gelb und weiß, den Kirchenfarben, gehalten. Die Gestaltung wechselt Jahr für Jahr: die Eiergirlanden ermöglichen immer neue Varianten. "Es ist auch schon Tradition, dass man am Ostersamstag Eier, Osterbrot und Proben von selbstgemachtem Likör an alle Passanten verteilt", fügt Vorsitzende Rosi Witt hinzu. Auch an die Bewohner des Seniorenheimes wird gedacht. Bild: wrt