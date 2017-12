Vermischtes Windischeschenbach

28.12.2017

22

0 28.12.201722

Neuhaus. Wer bewegt die Leute schneller dazu, sich auszuziehen? Die Sonne? Oder der Wind? Die Antwort darauf gab es für die Kirchenbesucher beim Lichtergottesdienst der Pfadfinder. "Güte und Freundlichkeit sind stärker als Kraft und Gewalt", waren die Schlüsselworte im Gleichnis über die Wette der beiden Himmelskörper. In der Geschichte stach die Sonne mit ihrer Wärme den Wind aus, denn dessen Versuch, das Ziel mit starken, kalten Böen zu erreichen, bewirkte das Gegenteil. Dank der treffenden, jugendgerechten Texte und der abwechslungsreichen Gestaltung der Messe begeisterte das Organisationsteam um Susi Bergler Jung und Alt. In der mit Lichteffekten stimmungsvoll geschmückten Kirche setzten die Pfadfinder dadurch einmal mehr ein Zeichen für den Frieden. Auch Pfarrer Hubert Bartel appellierte in der voll besetzten Heilig-Geist-Kirche, sich für das Gute in der Welt einzusetzen. Für den wohl größten Gänsehautmoment sorgte die Pfadiband, die passend mit dem Michael Jackson-Klassiker "Heal the world" brillierte. Am Ende des Gottesdienstes nahmen die Kirchenbesucher als Zeichen das Friedenslicht, dass die Pfadfinder nach Neuhaus geholt hatten, in Laternen mit nach Hause. Bild: exb