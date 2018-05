Vermischtes Windischeschenbach

14.05.2018

36

0 14.05.201836

Windischeschenbach/Neuhaus. In diesem Jahr lautete das Thema "An einem Strang ziehen" - denn am Strang des Glaubens ziehen alle Christen, egal ob es "die oben" oder "die unten" seien. Herrlichster Sonnenschein lud zur Prozession ein. In den Gemeinden startete die Prozession ab der jeweiligen Kirche. Mit Ministranten, Vorbeter und -sänger ging es zum ehemaligen Comet-Parkplatz.

Symbolisch trafen die Prozessionen aus entgegengesetzten Richtungen zum gemeinsamen Gottesdienst zusammen. Stadtpfarrer Hubert Bartel, Pfarrvikar Edwin Ozioko und Ruhestandsgeistlicher Franz Reich zelebrierten die Messe. Bereits im Vorfeld bekam jeder ein Stück Band, auf das jeder seinen Namen schrieb.Die Bänder wurden zusammengeknotet. Innerhalb der Predigt kamen sie dann zum Einsatz. Als Sinnbild für "wir ziehen alle an einem Strang" erklärte Mesnerin Ramona Schricker die Bedeutung der zusammengeknoteten Stücke. Die lange Kette wurde zusammengelegt. "Ein so langer Strang entsteht, wenn wir uns alle zusammenschließen." Als kleines Spiel sollten die Gläubigen den Strang durch die Reihen reichen. Während der erste Block den Strang einzeln durch die Reihen hantelte, entwickelte der zweite Block eine schnellere Strategie, indem er das Band über die Köpfe weitergab. "Miteinander an einem Strang ziehen, das ist die Zukunft", betonte auch Pfarrer Bartel. Manchmal habe man Angst, beispielsweise vor der Islamisierung, der Verdrängung unseres Glaubens. Wenn man aber den Glauben praktiziere und man dabei zusammen vorgehe, brauche man keine Angst haben. Im Glauben lebe man miteinander und man lege öffentlich Zeugnis ab.Damals sei es Aufgabe der Jünger gewesen, den Glauben zu verkünden, nun sei es unsere Aufgabe. Dies könne man, so wie Bartel es betonte, an Fronleichnam tun oder am Pfarrfest. Als Zeichen der Verbundenheit im Glauben legten beim Friedengruß Pfarrgemeinderatssprecher Simon Maurer und die Neuhauser Stellvertreterin, Brigitte Kreinhöfner, einen Strang am Altar ab und wünschten sich Frieden. Die Gestaltung übernahmen die Kirchenchöre Windischeschenbach und Neuhaus sowie Bella Voce. Organist Helmut Wolf führte die Sing-Gruppen zusammen.