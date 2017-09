Vermischtes Windischeschenbach

19.09.2017

0 19.09.2017

"So schee is bei eich" oder "Danke, lieber Gott, für deine große Liebe, für die guten Vorträge, Impulse und Anregungen" - das Gästebuch spiegelt wider, wie sehr die Teilnehmer an Kursen und Vorträgen das Programm im Haus Johannisthal schätzen. Jetzt gibt es die Neuauflage bis Ostern.

Zeiten der Stille gefragt

Über die Festtage geöffnet

Das Programm Das vollständige Programm bis Ostern 2018 kann im Haus Johannisthal angefordert werden. Weitere Informationen oder Anmeldung per Telefon 09681/400150 oder über die Homepage www.haus-johannisthal.de.

Johannisthal. Zuletzt hat der Kulturpreisträger der Stadt Regensburg, Paul Schinner, im Seminarhaus bei Windischeschenbach ausgestellt. Im Herbst sind erneut zwei Ausstellungen geplant: zum Jubiläum der Telefonseelsorge und zum 600. Gedenktag des heiligen Klaus von der Flue durch die Landvolkbewegung.Das Programm im Haus Johannisthal gliedert sich jedoch grundsätzlich in vier Säulen: "Spiritualität und christlicher Glaube", "Seelsorge und Lebenshilfe", "Gesundheit und Fasten", "Kreativität und Persönlichkeitsbildung", "Advent und Weihnachten".Exerzitien und Zeiten der Stille und der Achtsamkeit sind immer gefragter. Deshalb haben das Team des Seminarhauses, Hausreferentin Maria Rehaber-Graf, Schwester Hedwig und Direktor Manfred Strigl, sowie externe Referenten eigene Konzepte entwickelt. Sie binden Wandern, Bogenschießen und Kontemplation in ihre Angebote ein. Auch geistliche Fasttage und anderes, das Körper und Seele gut tut, findet sich im neuen Programm.Ehe und Familie sind ein Schwerpunkt. Dazu zählen Brautleutetage, Familientage, zum Beispiel zu Beginn der Adventszeit, aber auch Vater- und Mutter-Kind-Tage. Trauernde bekommen Gelegenheit, sich im Einzelgespräch oder in der Gruppe auszutauschen. "In vielen Menschen steckt eine verborgene Kreativität. Manchmal ist sie einfach zu kurz gekommen, verkümmert oder durfte sich nie richtig entfalten. Dahingehend die Menschen zu fördern, ist eines unserer Spezialgebiete", betont Direktor Strigl.Der Advent ist eine besondere Zeit im Haus Johannisthal, das mit eigenen Akzenten und durch eine besondere Atmosphäre dazu beitragen will, dass sich Menschen gut auf Weihnachten einstimmen können. Zum ersten Mal wird es ein Mitspiel-Konzert geben. Kinder und Erwachsene, die ein Instrument daheim haben und es im Advent und an Weihnachten besonders gerne zur Hand nehmen, sind dazu eingeladen. "Das wird eine ganz feine Sache", freut sich Strigl auf diese Veranstaltung.Anders als andere Einrichtungen hat das Haus Johannisthal über Weihnachten und Silvester geöffnet. "Wir knüpfen an die großartigen Erfahrungen der letzten Jahre an", betont der Direktor des Seminarhauses. Mit franziskanischen Gedanken will das Team die Festtage stimmungsvoll und inhaltsreich gestalten. "Mit Besinnung und Tiefgang, Überraschungen, Humoresken und köstlichen Speisen werden die Silvestertage unvergesslich", kündigt Strigl an.Er verweist zugleich auf einen "hochinteressanten Kurs" mit Dr. Hubert Klingenberger aus München. Unter dem Titel "Wirkungsvoll wirken" und orientiert an der neuesten Gehirnforschung soll für Teilnehmer der Umgang mit sich selber und mit anderen leichter und erfolgreicher werden.