Vermischtes Windischeschenbach

27.08.2017

"An den Samstagen trafen sich damals die jungen Leute im 'Waldschlössl' der Familie Dietsch in Neuhaus", erinnert sich Irene. "Um mich zum Tanzen aufzufordern, war der Sepp etwas zu ruhig, aber er brachte mich danach heim. Da sprang der Funke über." Geheiratet wurde bei Bürgermeister Adam im Rathaus. Pfarrer Kordik spendete den kirchlichen Segen.Das Ehepaar trifft man hin und wieder bei der KAB, den Hogerern oder der DJK. Auch das tägliche Kreuzworträtsel in der Laube sei erwähnt. Mit einem Blumenstrauß, der Silbermünze der Stadt und einem Ständchen gratulierten Bürgermeister Karlheinz Budnik und Pfarrer Edwin Ozioko zur goldenen Hochzeit. Vom VdK überbrachte Angela Erfurt Glückwünsche. Zusammen mit den Enkeln Tobias, Andreas, Thomas, Tanja, Sandra, Melanie und Markus sowie weiteren Verwandten feierten sie einen Dankgottesdienst in Johannisthal.