Vermischtes Windischeschenbach

02.06.2017

20

0 02.06.201720

Joleen sitzt auf der Bank im Esszimmer und streichelt ihren Kater Balu. Zu Hause in Döltsch kann die 14-Jährige durchschnaufen und ein bisschen Alltag genießen, bevor es wieder zur Chemo nach Regensburg geht. Vor vier Wochen entfernten ihr die Ärzte im Uniklinikum Münster ein 17 Zentimeter langes Stück ihres Oberarmknochens. Ein wichtiger Etappensieg im Kampf gegen das Ewing-Sarkom.

Wadenbein keine Lösung

Bis November Therapie

So viele Menschen haben uns unterstützt und uns Mut zugesprochen. Annett Arndt

Von Michaela LowakWindischeschenbach/Döltsch. Im November 2016 diagnostizieren die Ärzte bei Joleen Arndt Knochenkrebs (wir berichteten). Für die Realschülerin und ihre Mutter Annett beginnt eine Zeit des Hoffens und Bangens, eine Zeit, die durch viele Krankenhausaufenthalte geprägt ist, eine Zeit, in der normales Leben kaum möglich ist. Immer wieder begleitet Annett Arndt ihre Tochter zur Chemo in die Uniklinik Regensburg und sitzt an ihrem Bett, wenn Nebenwirkungen oder die Infektionskrankheit Mukositis dem Mädchen zusetzen.Dennoch ist die freiberufliche Hebamme sehr dankbar, wenn sie an die vergangenen Monate zurückdenkt. "So viele Menschen haben uns unterstützt und uns Mut zugesprochen", beschreibt sie die Welle der Hilfsbereitschaft. Auch finanziell greifen viele der Familie unter die Arme. Vor allem die Narrhalla Windischeschenbach setzt alle Hebel in Bewegung, um ihrer Gardetänzerin Joleen beizustehen. "Die haben bei jedem Event gesammelt", erinnert sich die 14-Jährige. Das Geld kann die Familie gut gebrauchen, allein schon, um die immensen Spritkosten zu bewältigen. "Ich bin ja ständig hin und her gefahren", sagt die Mutter. Die genaue Anzahl an Kilometern kann sie nicht sagen: "Aber fünfstellig kommt hin."Ende April sind die planmäßigen Chemobehandlungen abgeschlossen. Nun soll der vom Krebs betroffene Oberarmknochen entfernt werden. Joleen und ihre Mutter informieren sich sowohl in Regensburg als auch in München. Beide Kliniken empfehlen, den Knochen im Arm durch ein Stück vom Wadenbein zu ersetzen. Eine Garantie, dass diese Operation klappt, gibt es nicht. Die möglichen Komplikationen machen Mutter und Tochter nachdenklich. Das Bein könnte nach dem Eingriff instabil werden. Ebenso wenig gefällt ihnen, dass der Bewegungsradius des Arms stark eingeschränkt werden würde. "30 Grad sind nicht viel", gibt Annett Arndt zu bedenken. "Damit kann man sich nicht einmal die Haare kämen."Annetts Lebensgefährte und Alexander Hofmann, ein Bekannter, recherchieren im Internet und stoßen neben verschiedenen Spezialisten in der Schweiz und den USA schließlich auf das Uniklinikum in Münster, Abteilung Tumor-Orthopädie. Professor Arne Streitbürger empfiehlt statt des Wadenbeins eine Prothese, mit der die Bewegungsfreiheit großteils erhalten bleibt. Nach einem Vorgespräch geht alles ganz schnell. Am 4. Mai wird Joleen in Münster operiert. Die OP dauert zweieinhalb Stunden. "Es hätte nicht besser laufen können", blickt Mutter Annett zurück. Dennoch würde sie die Tage nach dem Eingriff gerne aus dem Gedächtnis streichen. Gegen die Schmerzen bekommt Joleen Morphium. "Das war in Ordnung."Weniger erfreulich sind die Blutwerte, die der 14-Jährigen zu schaffen machen. Bei einem Hämoglobinwert von 6,9 liegt Joleen nur matt im Bett und scheint sich nicht erholen zu wollen. Nach neun Tagen ist das Schlimmste überstanden. Mutter und Tochter fahren guter Dinge nach Hause in die Oberpfalz. Auch der pathologische Befund macht Hoffnung. In dem entfernten Knochenstück sind nur noch 5 Prozent der Tumorzellen aktiv. "Dass heißt, dass die Chemo gut angeschlagen hat", seufzt die Mutter erleichtert.Die Behandlung geht für Joleen jedoch weiter. Um ganz ausschließen zu können, dass sich im Körper weitere Krebszellen tummeln, muss sie sich acht weiteren, wenn auch etwas schwächeren Chemos unterziehen. Eine davon hat sie schon hinter sich. Mitte Juni steht die nächste an. Laut Plan soll Joleen im November damit fertig sein. An Schule war in den vergangenen Monaten nicht zu denken. Um nicht ganz den Anschluss zu verlieren, kamen die Lehrer für die Fächer Mathe, Deutsch und Englisch ins Haus.Auch der Kontakt zu ihren Freundinnen bei der Narrhalla ist Joleen wichtig. "Wenn ich da bin, gehe ich wenigstens zum Zuschauen ins Training." Noch muss sie ihren Arm ruhig halten, eine spezielle Schiene mit Schultergurt hilft ihr dabei. Aber zum Glück verspürt die 14-Jährige keine Schmerzen mehr. Die Chancen, selbst wieder mittanzen zu können, stehen gut, denn die Prothese erlaubt ihr einen Bewegungsradius von 90 Grad. Joleen freut sich darauf: "Dann darf ich in der Prinzengarde mitmachen."