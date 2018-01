Vermischtes Windischeschenbach

29.01.2018

90. Geburtstag feierte Josef Fütterer zusammen mit Familie, Freunden und Verwandten im Gasthof "Zum Waldnaabtal". Der runde Geburtstag war auch der passende Rahmen, um die Diamanthochzeit nachzufeiern, die am 18. Januar begangen werden konnte.

Josef Fütterer wurde als jüngstes Kind von Anna und Bartholomäus Fütterer in Neuhaus geboren und wuchs mit sechs Geschwistern auf. Nach dem frühen Tod der Eltern lebten diese zusammen im Elternhaus, bis einer nach dem anderen eine eigene Familie gründete. 1945 musste Josef nach Reding bei Graz, dann nach Salzburg zum Arbeitsdienst. Nach Hause ging die Fahrt mit verschiedenen Güterzügen bis Nürnberg, von dort zu Fuß nach Pressath und die letzte Strecke per Fahrrad.In Sichtweite des Elternhauses wollten ihm amerikanische Wachtposten wegen eines fehlenden Entlassungsscheines den weiteren Weg verbieten. Glücklicher Zufall oder Fügung: der damalige Neuhauser Pfarrer Schmid kam vorbei und überzeugte die Amerikaner, den Heimkehrer passieren zu lassen. Fütterer lebte dann zusammen mit seiner Schwester Karoline und deren Familie im Elternhaus. Seine spätere Ehefrau Ruth war damals als Nachbarin zugezogen. Man sah sich häufig, grüßte freundlich, lächelte sich zu. Bis irgendwann mehr daraus wurde: Liebe und mittlerweile eine Ehe, die seit 60 Jahren andauert. "Es war nicht Liebe auf den ersten Blick", meint Ruth Fütterer. "Aber aus dem Lächeln wurde dann Liebe."Ruth ist evangelisch, Josef katholisch. Ökumene war zur damaligen Zeit noch kein Thema, aber die beiden führten eine funktionierende ökumenische Ehe, in der jeder die Auffassung des anderen respektierte und mit dem Partner gemeinsam Gottesdienste in der einen oder der anderen Gemeinde besuchte. "Wir haben immer eine ,kathegelische' Ehe geführt", schmunzelt die Jubelbraut. Das Paar hat zwei Kinder, zwei Enkel und weitere angeheiratete Familienangehörige.Josef Fütterer, das Geburtstagskind, arbeitete 40 Jahre lang bei der Bahn. Sein Hobby, das er mit Ehefrau Ruth teilt, war immer die Musik. Er spielte Ziehharmonika, Gitarre und Heimorgel. Zum Gratulieren waren zweiter Bürgermeister Erich Sperber und Pfarrvikar Edwin Ozioko gekommen. Das Trompeten-Duo Zimmermann spielte ein Ständchen.