Vermischtes Windischeschenbach

27.12.2017

"Wir warten aufs Christkind", unter diesem Motto steht seit vielen Jahren die Veranstaltung von Mitgliedern der Modelleisenbahnfreunde. Sie öffneten am Sonntagvormittag die Türen zu ihren Clubräumen in der Mittelschule und gaben so dem Christkind die Möglichkeit, zu Hause ungestört Vorbereitungen für den Heiligen Abend zu treffen.

In und vor den Räumen waren diverse Modellbahnen aufgebaut. Mit den sehr vielen Kindern waren auch Väter, Großeltern und Geschwister gekommen, die die Anlagen ausgiebig unter die Lupe nahmen. Ob die große Vereinsanlage mit ihren langen Zügen, das Faller-Car-System mit den beleuchtenden Autos und Lkws - die komplette Anlage mit den detailgetreuen Landschaften stieß auf riesiges Interesse. An der großen LGB-Gartenbahn durften die Kinder Lokführer spielen. Wer zu Weihnachten selbst eine Eisenbahn bekommen hatte, konnte am Abend unter dem Christbaum gleich weiterspielen.