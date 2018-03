Vermischtes Windischeschenbach

27.03.2018

Wenn es im Pfarrheim von St. Emmeram nach Popcorn duftet, ist es so weit. Der Pfarrgemeinderat veranstaltet den - fast schon traditionellen - Kinoabend zum Jahresthema. Heuer mit etwas anderen Hauptdarstellern.

"Dein Weg - vom Suchen und Finden auf dem Jakobsweg", diesen Film hatte das Gremium zum Thema "Wallfahrten" ausgewählt. Pfarrgemeinderatsmitglieder und Helfer hatten das Pfarrheim in einen Kinosaal verwandelt. Sprecher Simon Mauerer führte die Gäste kurz in die Thematik ein. Der Film erzählt die Geschichte von Tom, einem erfolgreichen Arzt aus Kalifornien, der vom Unfalltod seines einzigen Sohns auf dem fernen Jakobsweg erfährt.Tief getroffen reist er nach Europa und entscheidet sich vor Ort spontan, die Wanderung stellvertretend für den Sohn zu beenden. Entlang des Camino de Santiago kämpft er mit der Bewältigung der Trauer ebenso wie mit der Kondition. Während er so lernt, sein Schicksal anzunehmen, trifft der Einzelgänger auf skurrile Mitpilger, die ebenfalls ihr Päckchen zu tragen haben. Mit einigen freundet er sich an. Während er - begleitet von schmerzhaften Erinnerungen an seinen geliebten Sohn - den Pilgerpfad entlang wandert, verändert sich Stück für Stück seine Einstellung zum Leben und dazu, was er für wichtig erachtet. Es zeigte sich, dass der Film trotz des ernsten Themas die Zuschauer mit vielen amüsanten Szenen zum Lachen bringen konnte. Interessant war die Tatsache, dass als Darsteller neben den Haupt-Charakteren ausschließlich echte Pilger aus der ganzen Welt zu sehen waren.