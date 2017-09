Vermischtes Windischeschenbach

Windischeschenbach/Lindenhof. Wer in den Lindenhof einbiegt, weiß nicht recht ob er hier auf dem richtigen Pfad ist. Der Asphalt endet, die Straße wird schmaler und ein Schotterweg zwischen Raps- und Maisfeldern liegt vor einem. Doch wenige Meter weiter wird schnell klar, die Kapelle und die Kirwa am Lindenhof sind nicht unbekannt. Bei schönstem Herbstwetter feierten die Gläubigen am Wochenende an der Kapelle St. Leonhard Kirwa. Pfarrer Hubert Bartel zelebriert den Gottesdienst, auch der Männergesangsverein "Harmonie" ist mit dabei. Siegfried Windschiegl hatte den Vormittag geplant. Gut 100 Besucher fanden sich pünktlich zum Gottesdienst um 10.30 Uhr an dem sonnigen Plätzchen ein. Nach der Messe setzten sich die Gäste zum Frühschoppen zusammen. Auch wenn sich die Reihen nach und nach lichten, viele hielten durch, bis das Bier leer war. Im nächsten Jahr, zum zehnjährigen Jubiläum der Kapelle soll die Lindenhof-Kirwa sogar noch etwas größer aufgezogen werden. Dann sind auch Landmaschinen- und Pferdesegnungen geplant. Bild: pdtr