Windischeschenbach

27.07.2017

Nicht, dass ich demnächst heiraten würde. Trotzdem denke ich jedes Mal, wenn mir eine Horde sturzbetrunkener, pöbelnder junger Frauen oder Männer beim Junggesellenabschied entgegenkommen: Will ich nicht. Da mach ich nicht mit. Niemals.

Erschreckend oft laufen angehende Eheleute in Babywindeln, als Bierflasche oder Genital verkleidet am Wochenende durch die Innenstadt. Sie betrinken sich in pinken Tütüs auf Bürgerfesten und in Bierzelten. Frauen und Männer, die sich von ihrem Junggesellendasein verabschieden, liefern sich eine Olympiade der Peinlichkeiten. Verkaufen ihren Opfern Sex-Spielzeug oder Kondome aus dem Bauchladen. Immer auf der Suche nach dem nächsten Kurzen.Schon am Nachmittag bewegen sie sich schwankend, wenn sie abends noch stehen können, zerren sie sogenannte Freunde in Kneipen oder Strip-Lokale. Warum sollte man sich in der Öffentlichkeit dermaßen lächerlich machen? "Ist doch lustig", sagen die einen. "Was für ein Blödsinn", meinen die anderen.Ich gehöre zu Letzteren: Für die Betroffenen kann es kaum ein Spaß sein, sich betrunken und halbnackt von Fremden den Körper bemalen zu lassen. Auch all jene, die dem Treiben zusehen müssen, finden das meist nicht lustig. Für Zuschauer wie mich, ist das ein Anlass zur intensiven Fremdscham. Ich fühle mich von den Spielchen extrem belästigt.Warum zur Hölle tun sich Freunde das untereinander eigentlich an? Hauptsache, Verkleidung, Gegröle und Alkoholkonsum stimmen. Braucht’s das? Wer Freunde hat, eine solche Peinlichkeit organisieren, braucht keine Feinde! Warum muss der Junggesellenabschied so unwürdig sein? Als ob sich Single jedes Wochenende derart ausfallend verhalten würden - es geschweigedenn genießen. Von der Ehe und der kirchlichen Heirat kann man halten was man will. Gewiss ist nur: Schlimmer als der Junggesellenabschied kann die Ehe dann auch nicht mehr werden.Dabei geht es auch anders. Mädels: Fahrt doch zum „Junggesellinnenenabschied“ gemeinsam ins Wellness-Wochenende, veranstaltet eine gesittete Garten-Grillparty, oder macht einen Kanu-Ausflug. Jungs: Fahrt doch zum Spiel eures Lieblingsfußballvereins in die Arena - von mir aus auch nach Prag für ein Wochenende. Alkohol gibts dort auch. Oder fahrt auf einem Bulldog-Anhänger sitzend durchs Dorf. Aber es wär’ nicht so peinlich. Genauso „unschuldig“ wäre ein Polterabend mit Freunden – da hat das Brautpaar auch alle Feierwütigen auf einem Haufen, kann aber selbst bestimmen, wie die Party ausartet. „Unschuldig“, aber wenigstens muss man sich vor seinen Freunden nicht fürchten und keiner unliebsamen Überraschung stellen.