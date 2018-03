Vermischtes Windischeschenbach

13.03.2018

Ein Oberpfälzer Original schafft es auf die Liste der immateriellen Kulturgüter Bayerns. Am Dienstag erweiterte Kunstminister Ludwig Spaenle das bayerische Landesverzeichnis um die Nordoberpfälzer Zoiglkultur mit ihren Kommunbrauhäusern und den Zoiglstuben.

Anerkennung für Zoiglbrauer

Engagement und Enthusiasmus