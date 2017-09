Ludwig Schön feiert 80. Geburtstag

Vermischtes Windischeschenbach

06.09.2017

7

0 06.09.2017

Seine große Leidenschaft, das Radwandern, führte ihn früher mit dem Radl bis nach Innsbruck, Dresden, Prag oder Frankfurt. Als Wanderführer unterstützt er in seiner freien Zeit den Oberpfälzer Waldverein. Bernhard Riebl und Ferdinand Neumann überbrachten ebenfalls Glückwünsche. Matthias Sauer überraschte das Gründungsmitglied der DJK Neuhaus mit einem bestickten Badetuch. Der Jubilar spielte über 15 Jahre Fußball und war auch bei den Turnern aktiv. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr von 1958-1961 erlernte er den Beruf des Glasschleifers. Nach der Hochzeit mit seiner Frau Marianne zog er mit ihr nach Windischeschenbach.Im März dieses Jahres kamen Ludwig Schön und seine Frau wieder nach Neuhaus zurück. Mit Monika und Wolfgang Käß fanden sie zwei liebenswürdige Hausherren im Demeshofweg. Täglich unternimmt der jung gebliebene und amüsante Ludwig Schön Spaziergänge mit seiner Labradorhündin. Am eigentlichen Jubeltag Ende August war er kurzentschlossen mit seiner Frau in den Urlaub aufgebrochen.