Vermischtes Windischeschenbach

03.04.2018

Seit vielen Jahren organisieren die Freien Wähler in den Räumen der Stadtbücherei im Rathaus eine Mal- und Bastelaktion für Kinder. Am Gründonnerstag zog es am Nachmittag mehr als 50 Kinder samt Eltern oder Großeltern in die Bücherei.

Nicht nur Lesestoff für die Ostertage wurde ausgesucht, auch die Kreativität der Kleinen war gefragt. Unter Anleitung und mit Unterstützung von Josef Söllner und Anton Sammet wurden aus Karton geschnittene Eier fantasievoll bemalt. Da wurden - je nach künstlerischer Laune und Inspiration - sowohl symmetrisch exakte Zickzackmuster aufs Ei gebracht, als auch österliche Hasen-Motive gestaltet. So manch kleiner Künstler entschied sich für eine moderne Richtung, welche die Interpretation des farbenfrohen Werkes dem Betrachter überließ. Das Ergebnis war ein fröhlich behängter Strauß, der die Kinderabteilung im Untergeschoss der Bücherei die nächste Zeit schmücken wird.Die Freien Wähler möchten durch diese farbenfrohe Aktion die Stadtbücherei unterstützen. Jedes teilnehmende Kind erhielt von den Organisatoren als Belohnung einen Eisgutschein, der im "La Strada" eingelöst werden kann. Für die Eltern gab es Kaffee und Kuchen.