Windischeschenbach

20.12.2017

20.12.2017

Die DJK Neuhaus ehrt in stimmungsvoller Umgebung ihre Ausnahmesportler. Die Seniorenmannschaft der Tischtennisabteilung und Milena und Alicia Szojna von der Abteilung "Acro & Dance" erhielten die Titel Mannschaft und Mitglieder des Jahres 2017.

Neuhaus. Die Tischtennisabteilung der DJK feierte heuer 50-jähriges Bestehen. Aktuell sind eine Herren- und eine Jugendmannschaft im Spielbetrieb. "Und was gibt es schöneres, als zu solch einem Jubiläum auch noch eine Meisterschaft feiern zu dürfen", betonte Vorsitzender Matthias Sauer.Niklas Köllner, Wolfgang Rumpel, Klaus Bergmann, Nicolas Enders, Michael Schubert und Manuel Schäffler haben für das erfolgreiche Team gespielt, die Mannschaft des Jahres 2017. Vor drei Jahren gründete sich auf Initiative von Alicia und Milena Szojna die Gruppe "Acro & Dance für Mädchen ab fünf Jahren. Sie bringen den Kindern koordinierte Turnübungen und akrobatischen Tanz bei und sahnten bei Wettbewerben im Turngau Oberpfalz Nord schon zwei Pokale ab. "Alicia und Milena leisten hervorragende Arbeit und kümmern sich auch eigenständig um Sponsoren, um die Abteilung mit Sportgeräten ausstatten zu können", lobte der Vorsitzende in der Laudatio. Sauer dankte den beiden Frauen und überreichte ihnen die Urkunde "Mitglied des Jahres 2017".Fleißige Helfer hatten für die Feier den Platz vor dem Sportheim in ein stilvolles Weihnachtsland verwandelt. Feuerkörbe, Fackeln und Lichterketten tauchten das Gelände in ein warmes Licht. Michael Sauer spielte mit der Gitarre Weihnachtslieder. Einige Mitglieder trugen lustige und nachdenkliche Weihnachtsgeschichten vor, der Nikolaus deckte so manche Schandtaten der aktiven Vereinsmitglieder auf.