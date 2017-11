Vermischtes Windischeschenbach

Seit sieben Wochen läuft das neue Schuljahr. Seitdem gibt es bei den Pfadfindern Windischeschenbach neue Gruppenstundenzeiten - und auch neue Gruppen. Die Jüngsten im Stamm wurden aufgeteilt: Die Sippe "Igel" wird zur Jungpfadfindergruppe aufsteigen. Die kleineren bilden nun die neue Wölflingsgruppe.

Die Jungpfadfindergruppe trifft sich montags von 19 bis 20 Uhr im Pfarrheim zur Gruppenstunde. Die Wölflinge sehen sich donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Ab 14 Jahren dürfen sich die Mitglieder zu der Gruppe der Pfadfinder zählen. Diese trifft sich montags von 18 bis 19 Uhr. Ab 16 Jahren ist man Rover. Die Rover-Jungen kommen am Mittwoch von 19 bis 20 Uhr zusammen. Die Mädchen haben am Dienstag von 19 bis 20 Uhr ihren Treff im Pfarrheim. Neben den Gruppenstunden stehen schon die nächsten Termine fest. Die Pfadfinder fahren am 11. und 12. November zum Hüttenwochenende auf die Altglashütte bei Bärnau. Passend zum Datum stehen die Tage unter dem Motto "Fasching - Helau!".Die Leiter treffen sich, um die Jahresplanung für 2018 zu erstellen. Mit dabei sind die Pfadfinder auch am Christkindlmarkt. Für 2018 ist ein größeres Bezirke-Lager geplant, bei dem der Burgenbezirk und der Fichtelbezirk gemeinsam zelten werden. Informationen gibt es auf der Homepage der Pfadfinder Windischeschenbach.