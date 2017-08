Vermischtes Windischeschenbach

04.08.2017

Harald Windschiegl ist seit August neuer Leiter der Autobahnmeisterei Windischeschenbach/Rehau. Er ist Nachfolger von Technischem Amtmann Karl Ruhland, der seit 31. Juli im Ruhestand ist.

Reinhard Pirner, Präsident der Autobahndirektion Nordbayern, bescheinigte Ruhland in einer Feier in der Fahrzeughalle die verantwortungsvolle Tätigkeit mit Umsicht und Weitblick organisiert und immer wieder optimiert zu haben.Der gebürtige Neuhauser und Hauptstraßenmeister Windschiegl hat, so bekannte er selbst, mit der Versetzung zur Autobahnmeisterei Windischeschenbach ein sich selbst gestecktes Ziel erreicht. Präsident Pirner wertete das Kommen vieler Ehrengäste als Zeichen der Wertschätzung für den scheidenden Leiter und dessen Nachfolger. Für Ruhland endete das fast 40-jährige Berufsleben als Straßenmeister in der Bayerischen Straßenbauverwaltung. Seit 2004 war er Leiter der Autobahnmeisterei Windischeschenbach, nach der Zusammenlegung 2007 der Kooperationsmeisterei mit Rehau. Mit persönlichen Worten dankte Pirner dem Rentner für Zuverlässigkeit, Besonnenheit, Umsicht und Weitblick.Windschiegl sei als bisheriger Leiter der Autobahnmeisterei Münchberg für die neue Aufgabe bestens geeignet, meinte Pirner. Baudirektor Thomas Pfeifer, Leiter der Dienststelle Bayreuth der Autobahndirektion Nordbayern, dankte Ruhland für dessen Umsicht bei der Leitung der Autobahnmeisterei. Seinem Nachfolger versicherte er die Unterstützung "stark motivierter" Kollegen.Bürgermeister Karlheinz Budnik würdigte die gute Zusammenarbeit der Autobahnmeisterei mit dem städtischen Bauhof. Den neuen Leiter Windschiegl kenne er noch aus der Schule. Dieser versicherte, er sei sich bewusst, welche Anforderungen die neue Aufgabe mit sich bringe. Eine Autobahnmeisterei sei mit den Adern eines Herzens vergleichbar. Wenn eine davon nicht mehr funktioniere, komme das ganze System ins Stocken.Ruhland verabschiedete sich von den Kollegen mit einem Rückblick, speziell ausgerichtet auf die Zeit in Windischeschenbach.