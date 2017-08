Vermischtes Windischeschenbach

18.08.2017

18.08.2017

Rita Beckert kann noch ganz genau das Datum nennen, an dem sie ihren Adolf kennengelernt hat. "Das war am 21. Mai 1966", schmunzelt sie. "Wir haben uns in Röslau bei Bekannten getroffen." Adolf Becker, zu dieser Zeit schon bei der Bundeswehr in Paderborn, weilte auf Heimaturlaub in Oberfranken. Rita, die damals in einem Kinderhort in Selb arbeitete, hatte eine Ordensschwester begleitet, die an diesem Tag ihre Mutter besuchte.Die nächsten fünf Jahre lebten die Beckerts in Paderborn, wo auch die beiden Töchter Regina und Christina zur Welt kommen. Erst als sich herausstellte, dass Ritas Bruder das Schuhhaus der Eltern nicht übernehmen möchte, zogen sie zurück in der Oberpfalz. "Wir wurden Geschäftsleute", blickt Adolf Beckert zurück.Seinen ersten Zeitungsartikel schrieb Beckert 1975. "Da kam ein Bischof nach Johannisthal." Der damalige NT-Chefredakteur Gustav Kaiser und der Windischeschenbacher Oberlehrer Georg Hauser hatten ihn überredet, doch Berichterstatter zu werden. "Und irgendwann habe ich mich überzeugen lassen", erinnert sich Beckert. Mittlerweile muss er nach mehreren Krankenhausaufenthalten kürzertreten. Glückwünsche überbrachten auch zweiter Bürgermeister Erich Sperber und Pfarrer Edwin , der ein gemeinsames Ständchen anstimmte. Sperber hatte außerdem Blumen und die Stadtmedaille mitgebracht. Mit der Familie wollen die Beckerts heute noch ein bisschen feiern.